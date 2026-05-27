Raport: Donații nedeclarate și servicii necontabilizate în campania Blocului așa zis patriotic

Donații nedeclarate și servicii primite fără contracte se numără printre abaterile constatate de Comisia Electorală Centrală în cazul finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2025 a Blocului electoral „Patriotic”. În urma neregulilor constatate, CEC a anunțat că va transmite mai multe materiale către Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit raportului, pe durata campaniei electorale, Blocul „Patriotic” a desfășurat activități în majoritatea localităților din țară, inclusiv evenimente electorale, corturi de promovare, distribuirea de materiale informative, amplasarea panourilor publicitare și utilizarea transportului oferit gratuit de persoane fizice.

Totodată, o parte dintre aceste servicii, precum folosirea gratuită a unor spații din instituții publice fără contracte, nu au fost reflectate în evidențele financiare. Valoarea acestora este estimată la aproximativ 2.400 de lei.

De asemenea, blocul electoral ar fi beneficiat de servicii de locațiune oferite de persoane juridice, în valoare totală de circa 1.900 de lei, care nu au fost declarate. La acestea se adaugă activități de voluntariat, evaluate de către comisie la aproape 3.000 de lei. Raportul mai arată că mai mulți donatori persoane fizice au depășit plafonul legal permis de lege, suma totală a depășirilor fiind de peste 110.000 de lei.

Pe lângă ilegalitățile privind regulile de finanțare, CEC a propus ca partidele din Blocul „Patriotic” să restituie la bugetul de stat suma de 7.290 de lei, pentru încălcarea legislației.

În același timp, CEC precizează că nu are competențe pentru efectuarea investigațiilor penale, motiv pentru care unele materiale urmează să fie transmise organelor de drept pentru verificări suplimentare.