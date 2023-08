Alertă de raid aerian în Ucraina: Explozii în Kiev, Vinița și Hmelniţki

Vineri dimineața, mai multe explozii au fost auzite în capitala ucraineană Kiev, după ce autorităţile au declanşat o alertă antiaeriană la nivel naţional, au declarat martori pentru Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, i-a îndemnat pe locuitori să stea în adăposturile antiaeriene până la trecerea pericolului. De asemenea, oficialii de la Kiev au indicat că apărarea antiaeriană este în plină acţiune.

„Explozii în oraş! Rămâneţi în adăposturi!”, a scris Kliciko pe canalul său de Telegram.

De asemenea, oficialul a mai adăugat că „fragmente de rachetă au căzut pe teritoriul unuia dintre spitalele de copii ale capitalei. Nu au fost răniți sau pagube. Serviciile de urgență sunt la fața locului”.

Jurnalişti de la Reuters au auzit explozii la Kiev, dar nu au putut verifica imediat locul exact al acestora.

Televiziunea naţională ucraineană Suspilne a relatat că explozii s-au auzit în regiunile Vinniţa (centru) şi Hmelniţki (vest). Un oficial din Hmelniţki a anunţat că sistemul de apărare antiaeriană acţionează în aceste momente.

Menționăm că la ora locală 09:49 a fost anunţată o alertă aeriană în toată Ucraina după decolarea unui avion de luptă rusesc MiG-31K de pe aerodromul Savasleika (regiunea rusă Nijni Novgorod, circa 440 de kilometri est de Moscova), au transmis sursele citate.

Deja la 09:59, forţele aeriene ucrainene au anunţat lansări de rachete hipersonice de tipul Kh-47M2 Kinjal în direcţia regiunii Kiev, potrivit UNIAN.

Alerta de raid aerian a fost declanşată în regiunile Jitomir, Vinniţa, Hmelniţki, Cernăuţi şi Ivano-Frankivsk, ai căror locuitori au fost îndemnaţi să se ascundă în adăposturi, conform agenţiei de presă ucrainene.

Air raid on Kyiv. Sheltering at work. It’s noisy out there. Stay safe Kyiv friends.

— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 11, 2023