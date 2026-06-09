Proprietarul terenului unde a explodat drona cere despăgubiri. Ce spun autoritățile

O dronă militară a explodat în raionul Orhei din Republica Moldova. Aparatul de zbor fără pilot a traversat spațiul aerian al țării după miezul nopții și s-a prăbușit pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Un localnic a anunțat poliția care a intervenit de urgență și a izolat zona. Momentul exploziei a fost surprins de camere de supraveghere din zonă.

„Ne aflăm la aproximativ un kilometru de localitatea Lopatna unde a explodat un aparat de zbor fără pilot. În urma deflagrației în acest câmp de floarea-soarelui s-a format un crater cu o adâncime de aproximativ un metru și un diametru similar. Forța exploziei a distrus cultura din zona de impact și a făcut pagube și la o plantație de vița-de-vie care se află la circa 15 metri. Chiar și acum pot fi găsite fragmente din aparatul de zbor fără pilot. Localnicii spun că au auzit un zgomot puternic și au venit imediat pe câmp pentru a găsi locul în care s-a produs explozia”, relatează jurnalista Irina Mihailici.

„Am găsit drona cum era pe bucăți, motor, aripi, piese din ea, deja cum a explodat am văzut de acasă. Motorul era la o distanță de 10-15 metri, să zicem. Pe încolo aripi bucăți, pe acolo, prin vie. Explozia a fost mare. Asta a durat vreo 10 secunde și s-a terminat benzina și vreo două secunde și o pară mare a luminat satele noastre. Puternic a cutremurat pământul, la zguduit și câinii și găinile au cotcodăcit de spaimă. Am spus că o să dorm afară să le văd dacă vin să nu mai stau în casă.”

Explozia a fost atât de puternică încât s-a resimțit nu doar în Lopatna, ci și în localitățile din apropiere. Oamenii spun că s-au speriat pentru că locuințele s-au zguduit, ca la cutremur.

„A fost un zgomot de rachetă, după ce a închis geamul trei secunde a trecut și s-a auzit o bubuitură foarte mare, noi ne-am speriat, am ieșit afară și după am ieșit toți vecinii. A fost foarte înfricoșător, de fapt nici astăzi încă nu ne-am liniștit. Mă gândeam doar la copii, ce să fac, cum să îi salvez. Buuuu și au tremurat și ușile, și ferestrele, și sticla, tot tremura. – V-ați speriat în momentul acesta? – M-am speriat clar lucru, că pe neașteptate, că era aproape 12, așa ceva era. Puternic, s-a auzit tocmai la Jora, a ieșit toată lumea, era pornit la 12, era târziu, dar stătea lumea multă în drum, și aici și după s-au dus mulți pe jos să vadă ce și cum.”

După ce anchetatorii au plecat de la fața locului, localnicii au mai găsit pe câmp resturi din aparatul militar de zbor pe care le-au luat acasă, cu gândul că vor fi de folos în gospodărie.

„– Ce ați găsit? – Eu știu de la ce, de la aripă. Și numărul . – Ați găsit mai multe fragmente de la dronă? – Nu prea multe că le-au luat. Ce am găsit aceea am luat. – Și acum ce o să faceți cu ele?- Ia, uite, șuruburile acestea sunt bune la tractor.”

Proprietarul terenului unde a căzut drona a cerut despăgubiri de la Primărie, dar autoritățile nu știu, deocamdată, cum să calculeze daunele.

„Domnul cu terenul agricol a scris cerere la primărie și urmează să luam măsuri e prima dată nu am avut așa ceva, dă doamne să fie și ultima dată cum pagubele să le calculez, e un lucru foarte greu și emoțional noi pentru o dronă ne-am speriat așa de tare că s-a cutremurat casa”, a declarat primarul comunei Jora de Mijloc, Oxana Voicu.

Este cel puțin al patrulea caz confirmat, de la începutul anului, în care drone au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel de incidente au fost raportate la Nucăreni, în raionul Telenești, la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, și la Chișinău, unde un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe.