Mai mulți profesori care predau limba română în școlile alolingve din Bălți și Taraclia vor urma cursuri de perfecționare în România

Profesorii de limba română din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor beneficia de noi oportunități de dezvoltare profesională. Un grup de 35 de cadre didactice din municipiul Bălți și raionul Taraclia va participa la cursuri intensive de formare organizate de Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Oradea.

La evenimentul de lansare au participat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în R. Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, precum și cadre didactice beneficiare ale programului.

În discursul său, ministrul Dan Perciun a evidențiat importanța investițiilor în dezvoltarea profesională a profesorilor și rolul acestora în promovarea limbii române.

„Avem nevoie de profesori bine pregătiți, motivați și deschiși spre inovație. Prin participarea la cursurile din România, cadrele didactice vor avea posibilitatea să-și consolideze competențele lingvistice și să preia metode moderne de predare, care vor contribui la creșterea calității procesului educațional”, a declarat ministrul.

La rândul său, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a reafirmat sprijinul autorităților române pentru continuarea programului. Potrivit acestuia, numărul universităților partenere din România a crescut la șapte, ceea ce arată interesul tot mai mare pentru acest proiect educațional.

În cadrul conferinței de presă, au fost prezentate și alte măsuri implementate de Ministerul Educației și Cercetării pentru susținerea studierii limbii române în instituțiile de învățământ alolingve. Astfel, pentru susținerea tinerilor specialiști, profesorii de limba și literatura română care se angajează în instituțiile publice de învățământ general și aleg să activeze în mediul rural și în UTA Găgăuzia, primesc indemnizații în valoare de 375 de mii de lei.

Pentru stimularea studierii limbii române în rândul elevilor, ministerul a implementat mecanismul de certificare a competențelor de comunicare în limba română. Anul acesta, 115 elevi au obținut calificativul B2 și au beneficiat de scutire la disciplina Limba și literatura română la examenul național de bacalaureat.