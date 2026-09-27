Debitul Nistrului, afectat de secetă. Lacul Novodnestrovsk a scăzut sub 111 metri

Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a coborât sub 111 metri, cu peste 10 metri sub cota normală de 121,5 metri, pe fondul secetei din Carpați. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că situația este monitorizată permanent, iar autoritățile sunt pregătite să intervină dacă va fi necesar.

Potrivit ministrului, la ședința Comisiei Nistrene din 14 septembrie, partea ucraineană a solicitat reducerea semnificativă a debitului de apă evacuat din lac, invocând seceta din regiunea Carpaților. Chișinăul nu a acceptat propunerea și a solicitat amânarea unei astfel de decizii.

„Am reușit să menținem în tot acest timp debitul constant și să protejăm alimentarea cu apă și ecosistemul”, a scris Gheorghe Hajder.

Între timp, scăderea nivelului lacului a determinat trecerea la un regim de echilibrare. Potrivit ministrului, barajul nu mai acumulează apă, iar întregul volum care ajunge din Carpați curge în aval, spre Republica Moldova.

Ce impact are asupra Nistrului

Scăderea debitului va fi resimțită mai puternic pe sectorul superior al Nistrului, până la lacul de acumulare Dubăsari. Sectorul inferior este, la această etapă, protejat de volumul de apă acumulat în lacul Dubăsari, susține ministrul Mediului.

Autoritățile monitorizează situația în regim permanent și urmăresc atât nivelul, cât și calitatea apei la principalele prize de captare, inclusiv la Cosăuți și Vadul lui Vodă.

Gheorghe Hajder menționează că situația este dificilă de ambele părți ale Nistrului. În Ucraina, coborârea nivelului lacului sub 112 metri creează riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă.

„Tocmai de aceea, vom menține un dialog permanent, pentru a identifica soluții care să asigure necesarul minim vital ambelor părți”, a precizat ministrul.

Hajder afirmă că prioritatea autorităților rămâne asigurarea populației cu apă potabilă, iar evoluția situației va fi monitorizată în continuare.