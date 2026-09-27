Vremea: Cer variabil în toată țara. Temperaturi plăcute de început de toamnă

Meteorologii prognozează pentru această duminică cer variabil în toată țara. Maximele termice vor varia între +20 și +23 de grade, iar cele minime între +5 și +10 grade Celsius.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65-75%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +5° și +20°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între +10° și +22°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +10° și +23°C.