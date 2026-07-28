BNM explică de ce angajații au salarii de lux

În contextul dezbaterilor din spațiul public privind nivelul remunerațiilor în instituțiile publice, Banca Națională a Moldovei (BNM) a venit cu explicații privind salariile angajaților, menționând că pentru atragerea și menținerea profesioniștilor, instituția concurează pe piața muncii cu băncile comerciale, companiile financiare și instituțiile internaționale, astfel, un cadru de remunerare competitiv este necesar.

„Banca Națională a Moldovei (BNM) înțelege preocupările societății în contextul dezbaterilor din spațiul public privind nivelul remunerațiilor în instituțiile publice. Întrebările despre modul în care o instituție își gestionează resursele sunt legitime și necesită răspunsuri clare prezentate în contextul lor complet. În același timp, BNM a constatat că, în ultima perioadă, aceste preocupări legitime sunt exploatate printr-o succesiune de materiale în care activitatea instituției este prezentată selectiv, tendențios și în afara contextului. Prin caracterul repetitiv și modul similar de promovare, aceste apariții depășesc cadrul unei dezbateri firești și capătă forma unei campanii de discreditare și de subminare a încrederii publice în Banca Națională”, au declarat reprezentanții băncii centrale, menționând că autoritatea nu va intra în dispute politice și nu va specula asupra celor care alimentează aceste atacuri.

Totuși, reprezentanții BNM au explicat că o bancă centrală este instituția care veghează asupra stabilității prețurilor, asigură stabilitatea financiară a țării, supraveghează băncile și sectorul nebancar, precum și pe cel al asigurărilor, contribuie la modernizarea infrastructurilor de plăți, administrează rezervele internaționale ale țării etc. În acest context, Banca Națională a Moldovei, în calitate de bancă centrală este, prin lege, o instituție publică autonomă și independentă, ceea ce reprezintă o garanție că deciziile privind stabilitatea monetară și financiară sunt luate profesionist, transparent și fără influențe politice sau comerciale.

„Deciziile BNM influențează economia în ansamblu, siguranța economiilor populației, încrederea în sistemul financiar și reputația Republicii Moldova pe plan internațional.

Astfel, îndeplinirea mandatului BNM presupune experiență în domenii de înaltă complexitate și profesioniști cu o calificare avansată: economiști, juriști și specialiști în supraveghere bancară, nebancară și asigurări, stabilitate financiară, rezoluție bancară, securitate cibernetică, combaterea spălării banilor, tehnologii informaționale și administrarea riscurilor etc. Pentru atragerea și menținerea acestor profesioniști, banca centrală concurează pe piața muncii cu băncile comerciale, companiile financiare și instituțiile internaționale. Astfel, un cadru de remunerare competitiv este, în aceste condiții, necesar pentru păstrarea expertizei de care depind calitatea deciziilor BNM și funcționarea sigură și stabilă a sistemului financiar”, au subliniat membrii Băncii Naționale.

Precizăm că actualul sistem de salarizare, bazat pe evaluarea posturilor, a fost implementat în anul 2018, cu sprijinul experților de la „KORN FERRY-Hay Group” – lider internațional în domeniul resurselor umane din lume, angajat urmare unei licitați publice – după o analiză riguroasă, în baza condițiilor pieței muncii din Republica Moldova și a bunelor practici internaționale, fiind atunci aprobată de Consiliul de supraveghere al BNM.

„KORN FERRY-Hay Group” este una dintre cele mai experimentate companii care a lucrat cu multe instituții și bănci centrale, precum FMI, Banca Mondială, Sistemul Federal de Rezerve al Statelor Unite, Banca Centrală Europeană, Banca Angliei, Banca Canadei și alte bănci centrale, dar și instituții financiare internaționale.

Totodată, Banca Națională a Moldovei a dezmințit informațiile cu privire la unele achiziții administrative ale instituției.

„Acestea sunt prezentate izolat de destinația și necesitatea lor instituțională, în mod special fiind exagerate cantitatea de bunuri și prețurile acestora, cu scopul de a dezinforma și de a instiga publicul împotriva instituțiilor statului.

Banca Națională administrează clădiri, spații tehnice și operaționale și infrastructuri care trebuie să funcționeze în condiții de siguranță și continuitate. Astfel, bunurile procurate au o destinație exclusiv instituțională. Planurile de achiziții, caietele de sarcini, valorile estimate, ofertele și rezultatele procedurilor sunt publicate și pot fi consultate. Tocmai faptul că aceste informații sunt preluate de pe platformele publice arată că toate procedurile se desfășoară transparent”, au declarat reprezentanții BNM.