Prețul pentru apă ar putea fi revizuit. Premierul Tofan: Tariful actual nu acoperă costurile

Tariful la apă ar putea fi revizuit în perioada următoare. Premierul Vasile Tofan a declarat că prețul actual nu acoperă toate costurile de furnizare a serviciului. Șeful Guvernului a precizat însă că, în prezent, nu există o decizie privind majorarea tarifului.

„Într-adevăr, este adevărat că avem de departe cel mai mic preț la apă în Europa și acest preț, admit, nu acoperă toate costurile. Gradual îmi dau seama că, posibil, acest tarif va fi revăzut”, a declarat premierul.

Totodată, Vasile Tofan a subliniat că Executivul nu are, în acest moment, pe masă o decizie privind majorarea tarifului la apă.

„La moment, nu există pe masă o decizie în ceea ce ține de tariful la apă”, a precizat premierul.

În data de 13 iulie, Apă Canal Chișinău a solicitat ANRE, majorarea tarifului pentru alimentarea cu apă potabilă la 15,55 lei/metrul cub. ANRE propune însă un tarif mai mic – 13,99 lei/metrul cub, ceea ce ar însemna o majorare cu 1 leu față de tariful actual. Totodată, tariful pentru serviciul de canalizare ar urma să crească la 7,68 lei/metrul cub, iar ANRE propune 7,40 lei/metrul cub. În prezent, tariful pentru canalizare este de 5,63 lei/metrul cub.