Analiza momentului pe frontul din Ucraina: Dronele ucrainene, tot mai performante, paralizează pur și simplu logistica rusească

Deși nu pare, pe frontul din Ucraina se petrec lucruri majore. Dronele ucrainene, tot mai performante, paralizează pur și simplu logistica rusească. Mișcările de trupe și provizii în teritoriile ocupate s-au transformat deja într-o aventură mult prea riscantă.

Comandamentul rusesc tocmai a anunțat că închide oficial coridorul terestru dintre Rostov pe Don (sediul cartierului general al armatelor de ocupație situat în Rusia, la granița cu Ucraina) și Crimeea, scrie Clement Molin, un băiat foarte isteț de 20 de ani, student la Relații Internaționale la Lille și care face niște rapoarte foarte amănunțite, cu hărți, ale situației din diverse zone de conflict ale lumii.

Urmăresc fenomenul de câteva săptămâni. Pe X defilează filmulețe cu șoselele din zona ocupată de ruși în estul și sudul Ucrainei care sunt presărate cu epavele vehiculelor militare, cisternelor cu benzină și camioanelor distruse de dronele ucrainene.

Cred că ați auzit despre acea „kill zone“ care s-a tot extins, pe măsură ce ucrainenii au introdus în luptă drone tot mai performante. După toate aparențele, forțele Kievului au obținut supremația aeriană din acest punct de vedere asupra teritoriilor ocupate de ruși.

Această sugrumare a logisticii (și nu numai) este cauza pentru care proiectata mare ofensivă de primăvară a Rusiei, care ar fi trebuit să înceapă în martie, n-a mai avut loc. Rușii nu au reușit să-și aducă suficiente forțe și resurse (muniție, carburant, artilerie, blindate) pe linia frontului, convoaiele fiind „prăjite“ de ucraineni pe drum.

După ce au tăiat linia de comunicații Rostov – Mariupol – Melitopol – Crimeea, ucrainenii au extins operațiunile și pe linia Mariupol – Donețk. Acum, lucrurile sunt pe front destul de confuze. Rușii inițiază mici atacuri și reușesc să înainteze câțiva metri pe zi, ucrainenii atacă în alte părți și avansează. Una peste alta, ucrainenii au eliberat vreo 400 km pătrați în ultimele luni.

Autostrăzile Rostov – Crimeea și Mariupol – Donețk sunt fundamentale pentru invadatorii ruși. Dacă nu le mai pot folosi, situația devine critică. Mașina de război nu funcționează cu aer.

După cum descrie Clement Molin, e de așteptat ca rușii să încerce în curând să se adapteze la această nouă situație și să împânzească drumurile cu echipe mobile care să tragă cu mitralierele după drone. Momentan, scenele sunt de-a dreptul suprarealiste (puteți vedea filmulețele pe X), deasupra șoselelor mișună pur și simplu dronele ucrainene în căutare de vehicule militare rusești. Nu sunt atacate automobilele civile, iar rușii încearcă să speculeze această restricție morală autoimpusă de ucraineni pentru a-și transporta militarii în autoturisme obișnuite. Dar sistemul nu poate fi foarte eficient, într-o mașină mică poți băga 5 oameni și câteva kilograme de muniție ori mâncare. Iar ei au nevoie pe front de mii de oameni și de tone multe de muniții și alimente. Care n-au cum să vină în acest moment.

Am citit la diverși bloggeri militari (inclusiv ruși) că se discută dacă nu cumva, în această situație, ne-am putea aștepta la o contraofensivă ucraineană care să elibereze teritoriile ocupate. Direcția ar trebui să fie aceeași din 2023, adică spre Melitopol și Berdiansk, pentru a reteza în două coridorul terestru. Dacă ar reuși acest lucru, căderea Crimeei ar fi o chestiune de timp.

Numai că există rețineri față de această evoluție a lucrurilor din simplul motiv că ucrainenii nu mai au suficient personal. O ofensivă necesită trupe multe, echipamente. Rămâne de văzut dacă generalul Sârskii are de unde să le scoată.

Russia 🇷🇺 is shutting the Rostov-Crimea road for civilian traffic after multiple ukrainian 🇺🇦 strikes hit this critical road More strikes are also hitting the Mariupol-Donetsk highway. Right now, all the land corridor to Crimea is threatened. 🧵THREAD🧵1/10 ⬇️ https://t.co/56J8dIwyec pic.twitter.com/VNzT0ehY9Q — Clément Molin (@clement_molin) May 22, 2026