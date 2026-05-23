Veaceslav Ioniță: Moldovenii dețin aur de peste un miliard de dolari

Averea moldovenilor sub formă de aur este estimată în prezent la circa 6,5 tone, comparativ cu doar 840 de kilograme în anul 1990. Potrivit expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, cea mai mare cantitate de aur a fost adusă în țară în perioada 2021-2025, iar ritmul de creștere a stocului de aur din Moldova depășește considerabil media mondială.

Expertul IDIS menționează că creșterea rapidă a prețului aurului din ultimii ani a determinat tot mai multe persoane să investească în acest metal prețios. Dacă în anul 1995 un gram de aur costa 12,5 dolari, în 2025 prețul a ajuns la 133,5 dolari, iar în primul trimestru din 2026 a urcat la aproape 157 de dolari pentru un gram.

În urma creșterii accelerate a prețului metalului prețios, valoarea totală a aurului deținut de moldoveni depășește în prezent un miliard de dolari.

Datele prezentate de Veaceslav Ioniță arată că și importurile de bijuterii din aur au crescut semnificativ în ultimele decenii. Dacă în anii 1991-1995 Moldova importa anual bijuterii din aur în valoare de aproximativ 200 de mii de dolari, în anul 2025, valoarea acestora a ajuns la 33,6 milioane de dolari.

Expertul afirmă că ritmul anual de creștere al stocului de aur din Moldova a fost de 5,9% în ultimii 25 de ani, comparativ cu media globală de 1,6%, ceea ce înseamnă o creștere de aproape patru ori mai mare decât la nivel mondial.

Chiar și în aceste condiții, Vladislav Ioniță menționează că totuși cantitatea de aur care revine unui locuitor al Republicii Moldova este mult sub media europeană și mondială. Potrivit datelor prezentate, în perioada 2021-2025 reveneau aproximativ 2,6 grame de aur per locuitor, comparativ cu media globală de 27 de grame și cea europeană de până la 80 de grame per persoană.