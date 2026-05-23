Scandalul celor 75.000 de euro din beciul părinților: CSP apără vettingul șefului PG

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a emis o reacție oficială în urma controverselor apărute în spațiul public legate de procedura de evaluare externă (vetting) a Procurorului General, Alexandru Machidon. Discuțiile vin după ce în presă au apărut detalii din raportul Comisiei de Evaluare, potrivit cărora o parte din averea acestuia ar proveni dintr-o moștenire de familie găsită în gospodăria părinților.

CSP a subliniat că evaluarea externă este un proces complex, desfășurat în mai multe etape, cu implicarea unei Comisii independente și a experților, care presupune verificarea unui volum amplu de documente, explicații, date și circumstanțe relevante. Ulterior, în limitele competențelor prevăzute de lege, CSP examinează materialele și concluziile prezentate, asigurând respectarea cadrului legal și a garanțiilor procedurale aplicabile.

„CSP consideră că orice analiză publică a unui asemenea caz trebuie să țină cont de toate elementele examinate în cadrul procedurii și să evite scoaterea din context a unor declarații sau circumstanțe care pot crea o imagine denaturată asupra concluziilor Comisiei”, a punctat Consiliul.

Totodată, CSM remarcă faptul că evaluarea a inclus aspecte ce țin de situația familială, bunurile moștenite, activitatea economică a membrilor familiei și alte circumstanțe personale desfășurate pe parcursul mai multor ani, care necesită o apreciere complexă și atentă.

Potrivit raportului de evaluare, explicațiile oferite de Alexandru Machidon au fost analizate din perspectiva caracterului lor consecvent, coerent și argumentat, fiind verificate prin raportare la materialele și informațiile acumulate de Comisie.

„În cazul dat, CSP a adoptat hotărârea în baza raportului și concluziilor Comisiei de evaluare externă, după examinarea tuturor circumstanțelor relevante și a materialelor verificate în cadrul procedurii legale, iar nu în baza unor interpretări sau speculații apărute ulterior în spațiul public”, a argumentat CSP.

Reacția CSP vine după ce în spațiul public au apărut detalii din raportul Comisiei de Evaluare, potrivit cărora o parte din averea procurorului general ar proveni dintr-o moștenire de familie găsită în gospodăria părinților.

Mai exact, Alexandru Machidon a declarat în fața Comisiei Vetting că aproximativ 75.000 de euro, utilizați ulterior inclusiv pentru cumpărarea unui apartament în Chișinău, au fost găsiți într-o anexă a gospodăriei părinților săi, ascunși într-un vas de plastic folosit pentru păstrarea legumelor și amplasat în spatele unor butoaie cu vin.