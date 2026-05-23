Moldova, inclusă în lista țărilor cu cea mai proastă asistență medicală din lume

Republica Moldova se află pe locul 15 în lista celor 25 de țări cu cele mai slabe sisteme de asistență medicală, potrivit Indicelui de sănătate Numbeo pentru 2026. Țara noastră are un scor de 52,2 puncte, iar cheltuielile medicale pe cap de locuitor au fost de 452 de dolari în 2023.

Clasamentul Numbeo se bazează pe sondaje de opinie și ia în calcul mai mulți indicatori, inclusiv calitatea serviciilor medicale, infrastructura, pregătirea personalului, timpul de așteptare și costurile. În total, în index au fost incluse 100 de țări.

Potrivit clasamentului, cel mai slab scor a fost înregistrat de Siria, cu 35,4 puncte, unde cheltuielile medicale sunt de 33 de dolari pe cap de locuitor pe an. Urmează Venezuela, cu 39,9 puncte, și Bangladesh, cu 42 de puncte.

În același clasament se regăsesc și mai multe țări europene, printre care Muntenegru, Albania, Azerbaidjan, Belarus, Irlanda, Serbia, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Ucraina, Georgia și România. Ucraina ocupă locul 23, cu 55,8 puncte, iar România se află pe locul 25, cu 56,5 puncte.

La polul opus, cele mai bune sisteme medicale din clasament sunt considerate cele din Taiwan, Coreea de Sud și Țările de Jos. Taiwanul are un scor de 87,7 puncte, Coreea de Sud – 82,9, iar Țările de Jos – 81,5.

Autorii clasamentului menționează că Taiwanul se află pe primul loc, deși cheltuie aproximativ 2.400 de dolari pe cap de locuitor pe an pentru sănătate. Prin comparație, Statele Unite cheltuie aproximativ 13.500 de dolari pe cap de locuitor, mai mult decât orice altă țară din clasament, dar se află pe locul 40.

Potrivit autorilor, rezultatele arată că unele dintre cele mai eficiente sisteme medicale din lume obțin scoruri ridicate fără a avea neapărat cele mai mari cheltuieli pentru sănătate.