Alexandru Tănase critică anularea concertului de Ziua Limbii Române

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, critică decizia Guvernului de a renunța la concertul dedicat Zilei Limbii Române. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta susține că măsura diminuează semnificația istorică a zilei de 31 august.

Tănase precizează că nu se opune organizării Marii Dictări Naționale și consideră proiectul unul util pentru promovarea limbii române. În opinia sa, însă, evenimentul nu ar trebui să înlocuiască manifestările dedicate Zilei Limbii Române.

„Reducerea semnificației zilei de 31 august la un simplu exercițiu de verificare a cunoștințelor de gramatică și ortografie reprezintă o gravă eroare de înțelegere a propriei noastre istorii”, a afirmat fostul președinte al Curții Constituționale.

Potrivit lui, ziua de 31 august marchează unul dintre cele mai importante momente ale mișcării de renaștere națională din Republica Moldova și este legată de adoptarea, în 1989, a alfabetului latin și de recunoașterea limbii române ca simbol al identității naționale.

Tănase amintește și de jurisprudența Curții Constituționale, potrivit căreia Declarația de Independență consacră limba română și alfabetul latin printre valorile fundamentale ale statului.

„O dictare poate fi unul dintre evenimentele dedicate acestei zile, dar nu poate deveni însăși semnificația ei”, a subliniat el.

În același timp, fostul președinte al Curții Constituționale apreciază că, dacă Executivul urmărește reducerea cheltuielilor publice, economiile ar putea fi identificate și în alte domenii. În acest sens, el propune diminuarea cheltuielilor pentru întreținerea „Focului Veșnic”, pe care îl califică drept un simbol al regimului sovietic.

„Sunt convins că economiile astfel obținute (…) ar acoperi fără dificultate organizarea unui concert decent de muzică românească în Piața Marii Adunări Naționale”, a scris Alexandru Tănase.

Declarațiile vin după ce Guvernul a anunțat că renunță la concertul dedicat Zilei Limbii Române, invocând necesitatea reducerii cheltuielilor publice. Autoritățile au precizat ulterior că programul oficial va include „Marea Dictare Națională”, iar evenimentele artistice vor fi organizate de Primăria Chișinău.