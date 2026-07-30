Reforma „Restart în educație”, votată de deputații PAS, în pofida criticilor opoziției: „Principalul argument este să preluați și Chișinăul și Ocnița sub aripa dvs”

Reforma „Restart în educație” a fost aprobată de Parlament, în prima lectură, cu voturile majorității PAS, în pofida criticilor venite din partea opoziției. Dezbaterile de aproape 5 ore asupra proiectului au fost marcate de schimburi de replici între deputați și ministrul Educației, Dan Perciun, care a apărat necesitatea reorganizării sistemului de învățământ.

Unul dintre cele mai aprinse momente ale dezbaterilor a fost intervenția deputatei MAN, Olga Ursu, care a criticat faptul că reforma începe prin preluarea școlilor din municipiul Chișinău, despre care afirmă că are cele mai bune rezultate în domeniul educației.

„Dacă obiectivul este ridicarea nivelului educației din întreaga țară, de ce începeți reforma prin preluarea școlilor de la autoritatea publică locală care înregistrează cele mai bune rezultate?”, a întrebat Olga Ursu.

Critici au venit și din partea deputatului PDCM, Ion Chicu, care a spus că prezentarea proiectului nu a conținut argumente suficiente.

„Nu am văzut absolut niciun argument în favoarea a ceea ce propuneți dumneavoastră. Ați venit cu comparații, iar principalul argument a fost că vreți să preluați și Ocnița, și Chișinăul sub aripa dumneavoastră”, a declarat Chicu.

Deputatul i-a reproșat ministrului Educației, Dan Perciun, și influența pe care ar avea-o în Guvern: „Dumneavoastră sunteți un ministru cu pondere în acest Guvern. Chiar și prim-miniștri pleacă după discuții cu dumneavoastră”.

Replica ministrului a fost scurtă: „Nu m-aș fi așteptat să vă conving.”

Un alt subiect de dispută a fost salarizarea angajaților din noile structuri create prin reformă. Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a întrebat de ce funcționarii din educație ar urma să primească salarii mult mai mari decât profesorii.

„Un funcționar de birou va câștiga de aproape trei ori mai mult decât un profesor”, a declarat Margarint, susținând că pentru o persoană dintr-o astfel de structură ar fi alocate aproximativ 40 de mii de lei lunar.

Dan Perciun a explicat că noile agenții vor prelua atribuțiile actualelor direcții de învățământ și nu vor genera costuri administrative suplimentare, dar a recunoscut că personalul care gestionează sistemul educațional are nevoie de o salarizare mai bună.