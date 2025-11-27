Alexandru Tănase: La prima dronă ambasadorul Rusiei trebuia expulzat

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a criticat lipsa de reacție fermă a autorităților de la Chișinău după incidentele cu drone care ar fi aparținut Rusiei și care au survolat teritoriul Republicii Moldova. În opinia sa, indiferent de tipul dronei sau dacă aceasta avea explozibil ori nu, simplul fapt că un obiect aparținând unui alt stat a pătruns în spațiul național reprezintă „o problemă majoră de securitate”.

„Aceste provocări rusești nu se vor încheia. Nu se vor încheia din cauză că noi nu avem fermitatea de a reacționa adecvat. La prima dronă trebuia să fie dat afară ambasadorul, expulzat din țară. La a doua dronă, impus regim de viză. Și până când rușii nu vor înțelege că la fiecare manifestare și provocare pe care o fac ei, fie că drona e făcută din spumă, fie că e făcută din plastic, fie că e verde sau galbenă, la fiecare acțiune nu va exista o reacție fermă, ei își vor bate în continuare joc de noi”, a declarat Tănase.

Comentând expunerea dronei pe scările ministerului, unde a fost chemat ambasadorul Rusiei, Alexandru Tănase a ironizat reacția autorităților, afirmând: „Este un spectacol de doi bani. Poți să-ți imaginezi că nu va putea dormi la noapte, că a văzut drona rusească pe scările ministerului?”.

În replică, deputatul PAS Lilian Carp a explicat că unele acțiuni au fost întârziate din cauza campaniei electorale și a procedurilor legale necesare pentru denunțarea acordurilor cu CSI. „Sunt sute de acorduri care trebuie denunțate separat. Acest lucru se face acum. Inclusiv Centrul Cultural Rus, care era folosit pentru propagandă, nu pentru promovarea culturii”, a spus Carp.

El a adăugat că, deși ambasadorul Rusiei nu este acreditat în prezent în Republica Moldova, este necesar ca să fie prezent în R. Moldova pentru a fi menținut un canal de comunicare, considerat necesar în condiții de securitate complicate.

Săptămâna trecută, Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a explicat că orice decizie privind statutul lui Ozerov trebuie cântărită cu grijă, deoarece o reacție similară ar putea viza și reprezentanța Republicii Moldova la Moscova.

„Nu e vorba despre merite, e vorba de relațiile diplomatice dintre două state. Noi avem un ambasador în Federația Rusă, acreditat, plenipotențiar, care are grijă să promoveze interesele Republicii Moldova acolo. Din moment ce luăm o acțiune care ar fi ea vizavi de ambasadorul agreat al Federației Ruse aici, acest lucru va fi cel puțin repostat simetric vizavi de prezența noastră la Moscova”, a afirmat Popșoi.

Potrivit lui Popșoi, agrementul nu poate fi retras, iar singura măsură radicală ar fi declararea diplomatului „persona non grata”, ceea ce ar reprezenta o mișcare diplomatică extrem de gravă.