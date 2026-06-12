Ucraina a atacat mari rafinării și uzine petrochimice din Rusia. Explozii la peste 1.200 de kilometri de frontieră

Ucraina a atacat în noaptea de 12 iunie mai multe obiective ale complexului energetic și petrochimic din Federația Rusă, inclusiv unele dintre cele mai mari întreprinderi industriale din Tatarstan și regiunea Samara. Potrivit canalelor de monitorizare și autorităților locale ruse, în urma atacurilor au izbucnit incendii la instalații de procesare a petrolului și la uzine chimice.

Unul dintre obiectivele vizate a fost combinatul petrochimic „Nijnekamskneftehim” din orașul Nijnekamsk (Tatarstan), una dintre cele mai mari întreprinderi petrochimice din Rusia. Fabrica aparține companiei „Sibur” și produce cauciuc sintetic, materiale plastice, monomeri și poliesteri.

De asemenea, a fost atacată și rafinăria „Taneco” din Nijnekamsk, care aparține companiei „Tatneft”. Imagini publicate pe rețelele sociale arată două incendii puternice, însoțite de coloane dense de fum negru. Potrivit informațiilor preliminare, au fost afectate două instalații de distilare primară a petrolului și un parc de rezervoare. Rafinăria are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 16,2 milioane de tone de petrol.

În timpul atacului, o dronă ar fi lovit și un bloc de locuințe cu 12 etaje din Nijnekamsk. Trei persoane au fost rănite, iar locatarii au fost evacuați.

Primarul orașului, Radmir Beliaev, a anunțat anularea tuturor manifestărilor dedicate Zilei Rusiei, sărbătorită pe 12 iunie. La rândul său, liderul Tatarstanului, Rustam Minnikhanov, a confirmat atacurile cu drone și a declarat că întreprinderile afectate lucrează la înlăturarea consecințelor, fără a întrerupe procesele de producție.

Un alt atac a vizat uzina chimică „Toliattikauciuk” din orașul Toliatti, regiunea Samara. Întreprinderea, de asemenea deținută de „Tatneft”, produce cauciuc sintetic, monomeri, polimeri și aditivi pentru carburanți. Autoritățile locale au confirmat că o instalație industrială a fost avariată în urma căderii unei drone. Potrivit guvernatorului regiunii Samara, Viaceslav Fedorîșcev, nu au fost raportate victime.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în noaptea de 12 iunie, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 231 de drone ucrainene. Potrivit Moscovei, aparatele de zbor au fost doborâte deasupra regiunilor Tatarstan, Samara, Astrahan, Belgorod, Briansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Rostov, Saratov, Smolensk, Tula, Ulianovsk, precum și în regiunea Moscovei și în Crimeea anexată.

Autoritățile ucrainene nu au comentat deocamdată oficial informațiile privind atacurile.