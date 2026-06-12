Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, așteptat mâine la Chișinău

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, întreprinde în aceste zile o vizită de lucru în R. Moldova. Potrivit unui comunicat al Primăriei capitalei, șeful Executivului de la București se va afla la Chișinău în perioada 13-14 iunie.

În acest context, autoritățile municipale au anunțat că, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, din centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor/a rețelelor electrice/termice, apeduct/canalizare și curățare/tăiere a arborilor, în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale.

Excepție de la restricțiile enunțate sunt declarațiile prealabile privind manifestările social-culturale, coordonate cu Primăria Municipiului Chișinău și alte instituții de drept, în perioada vizată.

Ultima dată, Ilie Bolojan a întreprins o vizită la Chișinău în perioada 28-29 mai. Însă, din cauza dronei rusești căzute peste un bloc din Galați, oficialul român s-a întors de urgență la București.