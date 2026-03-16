Alimentarea cu apă din Nistru, suspendată pentru cel puțin încă 12 ore în Naslavcea și alte 4 raioane

Alimentarea cu apă din fluviul Nistru rămâne suspendată pentru cel puțin încă 12 ore în localitatea Naslavcea și în raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei. Ministerul Mediului a anunțat, într-o postare pe rețele, că „deși rezultatele analizelor de laborator indică o evoluție ușor pozitivă, măsura este menținută pentru a garanta siguranța deplină a consumatorilor și a evita riscul contaminării cu poluant a rețelelor de aprovizionare cu apă”.

Ministerul anunță că se depun eforturi pentru identificarea și activarea unor surse de apă alternative.

„Raionul Soroca: S-au curățat și au fost puse în funcțiune 7 sonde arteziene, prin intermediul cărora va fi livrată în curând apa către consumatori.

Raionul Florești: A început utilizarea sondelor care pompează apă din subteran. Astfel localitățile care se aprovizionau direct din Nistru (Iliciovca, Maiscoe, Trifănești, Sevirova, Ivanovca, Bezeni, Scăieni) deja sunt alimentate cu surse alternative de apă.

Raionul Sîngerei: Majoritatea localităților se alimentează din sonde proprii. În prezent, o singură localitate, Heciul Nou, rămâne fără alimentare stabilă. Școala și grădinița sunt aprovizionate cu apă potabilă cu sprijinul Consiliului Raional.

Municipiul Bălți: Autoritățile vor acorda sprijin locuitorilor în orele următoare prin asigurarea transportului de apă potabilă și tehnică. Totodată, se depun eforturi pentru identificarea unor sonde suplimentare în raioanele învecinate”, precizează instituția.