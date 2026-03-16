Majoritatea PAS subvenționează cancerul din dulciurile copiilor noștri. Napolitana cu gust de spital

În timp ce majoritatea PAS celebrează „susținerea mediului de afaceri”, laboratoarele de oncologie din întreaga lume trag un semnal de alarmă pe care legislativul de la Chișinău pare să-l fi ignorat cu o neglijență suspectă. Nu vorbim doar despre economie, ci despre substanțe care modifică ADN-ul uman, legalizate prin vot parlamentar.

Votul pentru eliminarea taxelor vamale din 2027 nu vizează fructul de palmier în sine, ci varianta sa industrială – uleiul rafinat. Știința modernă ne spune clar: procesul de „deodorizare” industrială necesită temperaturi de peste 200°C. La acest prag, uleiul de palmier încetează să mai fie aliment și devine un reactor chimic care produce:

Esteri Glicidici (GE): Odată ajunși în organism, aceștia eliberează glicidol, o substanță pe care Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) o consideră capabilă să provoace tumori în diverse țesuturi.

3-MCPD: Un contaminant care, conform studiilor pe animale, provoacă tumori la nivelul organelor interne.

Întrebarea pentru CNA: A fost acest risc prezentat în notele informative ale proiectului? Dacă nu, cine a omis intenționat avertismentele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) pentru a favoriza fiscal importatorii de materii prime cancerigene?

Acidul Palmitic: „Combustibilul” pentru Metastaze

Noile date științifice aduc o perspectivă terifiantă asupra principalului component al uleiului de palmier: acidul palmitic (care reprezintă aproximativ 44% din compoziția sa).

Cercetările recente sugerează că acidul palmitic nu doar hrănește celulele canceroase, ci le „antrenează” să devină invazive. Acesta pare să modifice comportamentul tumorilor, facilitând metastaza – principala cauză de deces în rândul pacienților oncologici. Prin eliminarea taxelor vamale, statul practic subvenționează „combustibilul” care face cancerul mai agresiv și mai greu de tratat.

Există o formă sănătoasă de ulei de palmier – uleiul roșu, presat la rece, bogat în antioxidanți și vitamina E (tocotrienoli) care pot chiar proteja împotriva cancerului. Totuși, acesta este scump și are un gust specific.

Fabricile de napolitane, biscuiți și margarină pe care statul vrea să le „ajute” nu vor importa niciodată varianta sănătoasă. Ele vor aduce varianta rafinată, albită și toxică, pentru că este cea mai ieftină. Legea votată joi nu sprijină nutriția, ci maximizarea profitului prin utilizarea celor mai degradate grăsimi posibile.

O bombă cu ceas în Fast-Food

Un alt aspect critic este stabilitatea termică. Deși promotorii legii ar putea argumenta că uleiul de palmier produce mai puțină acrilamidă la prăjire, ei omit pericolul reutilizării. În mediul industrial și în fast-food-uri, uleiul este încins de repetate ori, declanșând reacții de oxidare care duc la: Afectarea directă a ADN-ului la nivel celular și creșterea riscului de cancer colorectal și pulmonar.

Într-o țară în care sistemul de sănătate este deja în genunchi, facilitarea importului de contaminanți genotoxici pare o decizie luată în birourile de lobby, nu în interesul public.

Este imperativ ca:

CNA să investigheze dacă grupurile de interese din industria procesatoare au influențat redactarea acestor facilități vamale.

dacă grupurile de interese din industria procesatoare au influențat redactarea acestor facilități vamale. Ministerul Sănătății să prezinte un studiu de impact asupra costurilor oncologice pe termen lung generate de această „facilitate economică”.

Statul nu are dreptul să vândă sănătatea cetățenilor pentru a ieftini costul de producție al unei napolitane.