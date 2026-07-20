Risc de viituri pe râurile mici: A fost emis Cod Galben hidrologic

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis Cod Galben de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, valabil în perioada 20–21 iulie, în contextul precipitațiilor prognozate și al situației hidrometeorologice din țară.

Potrivit avertizării, există risc de formare a viiturilor rapide pe râurile mici, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibile efecte de inundații locale în zonele unde se vor înregistra cantități importante de precipitații.

Zonele vizate sunt indicate în harta oficială emisă de IP „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu”, iar evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent.

Autoritățile îndeamnă administrațiile publice locale și agenții economici care gestionează lacurile de acumulare de pe râul Răut să supravegheze atent starea barajelor, podurilor și căilor de evacuare a apei, pentru a preveni eventualele situații de risc.

Responsabilii precizează că avertizarea și harta aferentă vor putea fi actualizate în funcție de evoluția situației hidrologice.

Amintim că mai devreme a fost emis și un Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil până mâine, 21 iulie, ora 01:00. Astfel, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–45 l/m²), cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.