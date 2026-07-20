Percheziții la activistul PAS Radu Dutcovici, într-un dosar de escrocherie

Activistul PAS Radu Dutcovici a fost vizat în această dimineață de percheziții efectuate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), într-un dosar de escrocherie.

Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Poliției Naționale, Diana Fetco.

Ofițerii INI, împreună cu procurorii, au efectuat azi-dimineață acțiuni de urmărire penală.

Anterior, mai multe persoane din diasporă au afirmat că au primit mesaje de la activistul PAS Radu Dutcovici, în care li se cerea să ajute o mamă dintr-un sat din Republica Moldova, cu mai mulți copii și probleme grave. Videourile prezentate ca dovezi ale ajutorului oferit erau vechi și reutilizate, iar familia implicată susține că nu a primit bani și că a fost vizitată doar de trei ori.