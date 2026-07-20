Vasile Tofan a publicat un program de guvernare scris în mare parte de inteligența artificială

Programul Guvernului „Economie europeană, stat eficient„, cu care Vasile Tofan cere mâine votul de încredere al Parlamentului, poartă amprente masive de generare asistată de inteligență artificială. Analiza redacției asupra celor 147 de pagini a identificat tipare de producție automată în toate cele 15 capitole sectoriale, inclusiv erori de asamblare pe care un autor uman nu le comite sistematic. Datele și cifrele din document sunt reale. Textul care le îmbracă a fost, în mare parte, generat pe șablon.

Vasile Tofan a anunțat duminică, pe Facebook, că merge luni în Parlament „împreună cu echipa de miniștri, pentru a cere votul de încredere” și a publicat linkul către programul integral. Redacția a descărcat documentul și l-a supus unei analize stilometrice și structurale complete: aproximativ 45.000 de cuvinte, 1.430 de fraze, 975 de puncte de enumerare.

Eroarea care trădează procesul

Cea mai puternică probă nu ține de stil, ci de gramatică.

Documentul conține 110 blocuri identice intitulate „Rezultatul urmărit:”, fiecare urmat de o listă de măsuri. Fraza care introduce lista se rotește prin cinci variante, distribuite cu o uniformitate aproape statistică: „Măsurile de implementare vor fi:” apare de 15 ori, „Implementarea se va concentra pe:” de 14 ori, „Acțiunile prioritare sunt:” de 13 ori, „Măsurile prin care se va atinge acest rezultat sunt:” de 10 ori și „Pentru atingerea lui, Guvernul va:” de 10 ori.

Un redactor uman care scrie 15 capitole nu își distribuie sinonimele cu precizie de contor. Un model de limbaj instruit să „varieze formularea” exact asta face.

Iar rotația a lăsat urme. Formula „Pentru atingerea lui, Guvernul va:” cere verbe la infinitiv: Guvernul va consolida, va extinde, va finanța. În document însă, sub această formulă urmează substantive: „mobilizarea unui portofoliu de cel puțin 350 milioane euro” (pag. 37, capitolul Agricultură), „operaționalizarea Fondului de convergență” (pag. 45, capitolul Reintegrare), „consolidarea funcționării piețelor centralizate” (pag. 91-92, capitolul Energie).

Dezacordul gramatical este identic și se repetă în capitole atribuite unor ministere diferite. Explicația tehnică este simplă: listele de măsuri au fost generate ca substantive verbale, iar formulele introductive au fost rotite deasupra lor fără ca cineva să verifice acordul. Trei ministere nu fac aceeași greșeală de gramatică în același mod, în același document.

131 de titluri construite după același calapod

Din cele 230 de titluri de subsecțiuni ale programului, 131 au forma „X, Y și Z”: „Reglementare inteligentă, servicii digitale și instituții eficiente”, „Piețe concurențiale, tarife transparente și protecția consumatorilor”, „Muzee, biblioteci, colecții și patrimoniu digital”, „Securitate, justiție și pace”. Tripleta simetrică este unul dintre cele mai documentate ticuri stilistice ale modelelor de limbaj. O rată de 57% în titluri depășește cu mult ce produce un colectiv de autori umani.

Aceeași mecanică se vede în corpul textului. Redacția a numărat 135 de fraze construite pe tiparul „etichetă + prin + enumerare de trei-cinci elemente”: „Ordine publică și combaterea criminalității organizate, prin investigații financiare, recuperarea produselor infracțiunii și capacități specializate”, „Apărare modernă și capabilități credibile, prin investiții multianuale în apărare aeriană, mobilitate, comunicații”. Tiparul este identic la Cultură, Energie, Apărare și Afaceri Interne.

Viitorul pasiv domină documentul: „va fi” apare de 142 de ori, „vor fi” de 171 de ori, „va deveni” sau „vor deveni” de 30 de ori. Peste 340 de construcții pasive la viitor în 1.430 de fraze. Vocabularul-tampon se repetă industrial: „transparent” de 70 de ori, derivate ale cuvântului „digitalizare” de 68 de ori, „sustenabil” de 40 de ori, „previzibil” de 30 de ori.

Fraza-emblemă a programului, „cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori”, apare copiată identic în trei locuri diferite ale documentului. Nu reformulată. Copiată.

Urmele de mână umană confirmă modelul hibrid

Documentul nu a fost generat integral de o mașină și publicat ca atare. Probele arată un flux hibrid: date furnizate de ministere, text generat pe șablon, corectură umană grăbită și incompletă.

Greșelile de dactilografiere sunt de origine umană. La pagina 17: „măsurile active vor sprijin în special femeile” — lipsește un „i” din „sprijini”. Un model de limbaj nu produce astfel de erori; un om care editează în viteză un text generat, da.

În schimb, virgula pusă înaintea lui „și” în enumerații — „publicarea clară a metodologiilor, prognozelor, și componentelor facturilor” (pag. 92) — apare de 15 ori în document. Această punctuație, numită „oxford comma”, este străină normei românești și tipică textelor generate sau traduse sub influența limbii engleze.

Metadatele fișierului completează tabloul. Documentul PDF a fost produs din fișierul „Program de guvernare 2026.docx” prin Google Docs, iar textul conține peste 1.100 de caractere invizibile de tip „zero-width space”, artefact caracteristic al acestui flux de lucru.

Redacția nu poate stabili ce instrument a fost folosit și nici ce proporție exactă din text a fost generată automat. Nicio metodă de detecție nu oferă certitudine de tip amprentă digitală, iar o parte din limbajul de lemn birocratic circulă de ani buni în documentele armonizate cu acquis-ul european.

Ceea ce probele susțin fără echivoc este altceva: programul cu care Guvernul Tofan cere votul de încredere prezintă tipare structurale, statistice și gramaticale puternic asociate producției asistate de inteligență artificială, la scara întregului document, iar erorile de asamblare arată că verificarea umană a textului a fost superficială.

Utilizarea AI la redactarea unui document de politici nu este ilegală și nici, în sine, condamnabilă. Întrebarea pe care o ridică analiza este alta: cât din cele 147 de pagini de angajamente a fost gândit de miniștrii care mâine jură că le vor implementa, și cât a fost completat de un algoritm căruia nimeni nu i-a corectat nici măcar dezacordurile.