Grosu laudă „partenerul important” India. Nu știe sau nu spune: exporturile Moldovei acolo au fost de 259 de mii de dolari

Igor Grosu a declarat, la întâlnirea cu președinta Indiei, Droupadi Murmu, că „India este un partener important și o economie cu un potențial enorm”. Datele Biroului Național de Statistică spun altceva. Tot comerțul Moldovei cu India valorează circa 75 de milioane de dolari pe an. Adică sub 0,6% din comerțul exterior al țării. La exporturi, ponderea Indiei nu se vede cu ochiul liber: 0,04%.

Să punem cifrele pe masă, ca să înțelegem despre ce partener vorbește președintele Parlamentului.

Cât „comerț” facem cu partenerul important

În 2024, Moldova a importat din India mărfuri de 73,9 milioane de dolari, potrivit datelor COMTRADE. A exportat mărfuri de 1,45 milioane de dolari. Raportul e de 50 la 1 în favoarea Indiei. Agenția de Investiții, instituție a statului moldovean, e și mai directă: exporturile directe către India în 2025 au fost de aproximativ 259 de mii de dolari. Mere, utilaje, instrumente optice. Un singur TIR încărcat bine transportă marfă de valoare comparabilă.

În topul furnizorilor Moldovei, India nu apare. Primele locuri sunt ocupate de România, cu 24,2% din importuri, China cu 13,5%, Ucraina cu 9%, Germania cu 6,9%, Turcia cu 6,5%. Primele zece țări asigură aproape 75% din tot ce importă Moldova. India, cu ponderea ei de circa 0,7%, se plasează undeva între locurile 20 și 25. La exporturi, poziția e undeva dincolo de locul 50. Acesta e partenerul pe care Grosu îl numește „important”.

Ce cumpărăm, de fapt, din India

Structura importurilor din 2024 arată de unde vin cele 74 de milioane: echipamente electrice de 20,2 milioane de dolari, produse farmaceutice de 9,2 milioane, ceramică de 7,7 milioane. La capitolul echipamente electrice, pozițiile principale sunt transformatoare de 7,6 milioane și cabluri izolate de 5,5 milioane.

Aici cifrele se leagă de un șantier cunoscut. Compania indiană KEC International construiește linia electrică Vulcănești–Chișinău, un contract de execuție de circa 27 de milioane de euro, plătit din creditul Băncii Mondiale contractat de statul moldovean. Cu alte cuvinte, o parte consistentă din „comerțul” cu India e echipament pe care Moldova îl cumpără din bani împrumutați, pentru un proiect al cărui termen a fost prelungit până la 31 decembrie 2026, potrivit raportului Băncii Mondiale citat de Ziarul de Gardă. Partenerul important ne vinde transformatoare din propriul nostru credit.

Singurul an în care India a contat real în statistica moldovenească a fost 2022. Atunci importurile din India au crescut de 5,5 ori, pe seama livrărilor de motorină, arată BNS. Criza energetică a trecut, motorina indiană la fel. Relația „strategică” a durat cât a durat criza.

Tandemul declarațiilor

Grosu nu a fost singur. La aceeași vizită, Maia Sandu a oferit Indiei Moldova drept „poartă de intrare” pentru companiile indiene care privesc spre Europa.