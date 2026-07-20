Conducerea APG, invitată la Președinție pentru discuții despre alegeri

Președintele și deputații Adunării Populare a Găgăuziei (APG) au fost invitați la Președinție pentru o rundă de discuții programată pentru duminică, 20 iulie. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de președintele APG, Valentin Gaidarji, care a precizat că principalul subiect al întrevederii va fi organizarea alegerilor în autonomia găgăuză.

Potrivit lui Gaidarji, invitația marchează începutul unui dialog între autoritățile de la Chișinău și cele de la Comrat.

„Anterior, am făcut apel la dialog, iată începem dialogul între Chișinău și Comrat. Subiectul principal – alegerile în Găgăuzia”, a declarat acesta.

Șeful APG a precizat că, din informațiile pe care le deține, la întrevedere va participa doar președinta Maia Sandu din partea autorităților centrale. De asemenea, la discuții sunt așteptați membrii conducerii Adunării Populare și deputații aflați pe teritoriul Republicii Moldova.

Valentin Gaidarji și-a exprimat speranța că reuniunea va avea un caracter constructiv și va contribui la identificarea unei soluții privind organizarea scrutinului din autonomie.

Până în prezent, Președinția nu a confirmat oficial desfășurarea întâlnirii și nu a oferit informații despre agenda sau participanții acesteia.

Întrevederea are loc pe fondul crizei electorale din Găgăuzia. Mandatele deputaților Adunării Populare au expirat în noiembrie 2025, însă alegerile nu au putut fi organizate din cauza neconcordanțelor dintre legislația electorală locală și cea națională.

Autoritățile de la Chișinău și Comrat au elaborat anterior un proiect comun privind desfășurarea alegerilor, însă Executivul Găgăuziei a emis un aviz negativ. Între timp, în Adunarea Populară au fost înregistrate alte două inițiative legislative, iar legislativul local a stabilit data de 15 noiembrie pentru scrutin. Două tentative anterioare de stabilire a alegerilor au fost contestate de Cancelaria de Stat.

Pe 9 iulie, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care permiteau autonomiei găgăuze să își constituie în mod independent organul electoral și să participe la numirea șefilor subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, SIS și Direcției Justiției din regiune.

Valentin Gaidarji a fost ales președinte al Adunării Populare pe 3 iulie, după demisia lui Nicolai Ormanji. De la preluarea funcției, acesta a făcut în repetate rânduri apel la reluarea dialogului dintre autoritățile de la Comrat și Chișinău.