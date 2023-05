„Am apreciat în mod corespunzător gluma sa”. Cum ironizează Kazahstanul o „ofertă” făcută de Lukașenko, aliatul fidel al lui Putin

Kazahstanul nu are nevoie să se alăture uniunii statale dintre Rusia și Belarus, a declarat președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, dar, a afirmat că a apreciat „gluma” lui Alexandr Lukașenko în acest sens, relatează Interfax și Hotnews.

„Zilele trecute, președintele Republicii Belarus, Aleksandr Rîhoravici Lukașenko, a propus Kazahstanului să se alăture uniunii statale. Am apreciat în mod corespunzător gluma sa. Cred că nu există nevoia pentru așa ceva, deoarece există alte forme de integrare, în primul rând Uniunea Economică Eurasiatică (UEE)”, a declarat Tokayev într-un comunicat remis de serviciul de presă al cancelariei sale.

„În ceea ce privește armele nucleare, nu avem nevoie de ele, deoarece ne-am alăturat Tratatului privind Neproliferarea Armelor Nucleare și Tratatului privind Interzicerea Testelor Nucleare. Rămânem fideli angajamentelor noastre în cadrul acestor documente internaționale”, a mai adăugat președintele Kazahstanului.

Comentariile sale vin după ce dictatorul belarus Lukașenko a declarat zilele trecute într-un interviu acordat propagandistului Pavel Zarubin că Rusia va da arme nucleare oricărui stat care se alătură Uniunii Statale Rusia-Belarus, făcând referire explicită la Kazahstan.

„Dacă cineva este îngrijorat… nu cred că Kassym Tokayev este îngrijorat de acest lucru, dar dacă ceva se întâmplă brusc, atunci nimeni nu se supără dacă Kazahstan și alte țări care au aceleași relații strânse așa cum avem noi cu Federația Rusă. E foarte simplu. Ar trebui să se alăture Uniunii Belarusului cu Rusia și asta e tot: vor exista arme nucleare pentru toți”, a spus cel mai fidel aliat al lui Putin.

În comunicatul remis luni, 29 mai presei, președinția kazahă a făcut referire și la summitul recent al UEE ce a avut loc săptămâna trecută la Moscova, sugerând din nou ca organizația să se ocupe în primul rând de problemele de integrare economică.

„Recent, a avut loc o ședință a Consiliului Suprem al UEE la Moscova. Am discutat despre faptul că, în primul rând, trebuie să ne ocupăm de problemele de interacțiune economică, integrare și colaborare. Comerțul ar trebui să aibă un caracter neîngrădit. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a crea o piață unică de mărfuri”, a spus Tokayev în comunicat.

La summit președintele kazah a subliniat de asemenea că „integrarea în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice este în primul rând de natură economică” și că „orice alte domenii care sunt menţionate în strategie, desigur, au dreptul de a exista, dar ele trebuie să fie analizate prin prisma economiei”, scrie Hotnews.

Separat, preşedintele kazah s-a oprit asupra chestiunii statului unional dintre Belarus şi Rusia şi a impactului acestuia asupra UEE. Potrivit lui Tokaev, acesta este „un precedent unic pentru crearea statului pe formula două ţări – un stat”.

„Îmi pare rău, dar chiar şi armele nucleare sunt una pentru două acum”, a adăugat el, referindu-se la intenţia Moscovei de a desfăşura arme nucleare tactice în Belarus.

Este „un nivel foarte diferit de integrare” al Rusiei cu Kazahstanul, Kârgâzstanul şi Armenia, a subliniat Tokaev, sugerând ca această problemă să fie discutată în cadrul reuniunii.

O înregistrare video a surprins cum, după aceste cuvinte ale președintelui kazah, Putin s-a aplecat spre liderul din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, care stătea lângă el, şi i-a spus ceva, apoi şi-au strâns mâna.

Kazakhstan president Kassym-Jomart Tokayev: Russia and Belarus even share nuclear weapons.

It seems that Russia and Belarus creating a Union State with one military, political and economical space, are starting to become an issue for other Eurasian Economic Union.

This was… pic.twitter.com/f8VElVUXTt

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 24, 2023