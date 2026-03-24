Nicolae Botgros renunță la mandatul de deputat: Am o vârstă și vreau să fiu mai liber

Dirijorul și deputatul Nicolae Botgros și-a depus mandatul de parlamentar în urmă cu câteva zile. Ultima sa zi în Legislativ va fi 26 martie.

Informația a fost confirmată chiar de Botgros, care a invocat motive ce țin de vârstă și dorința de a avea mai multă libertate.

„Am o vârstă și vreau să fiu mai liber”, a declarat acesta. Întrebat despre motivele deciziei, parlamentarul a precizat că își dorește să fie „mai liber, mai degajat”.

Botgros a menționat că a acceptat inițial funcția de deputat la solicitarea președintelui R. Moldova, Maia Sandu, pentru a sprijini fracțiunea PAS într-un context dificil.

„Am făcut un gest așa cum se face. Când țara e în pericol, când lumea e derutată, noi trebuie să fim cei care îi dă o mână de ajutor. Eu, la rugămintea președintei, la rugămintea Maiei Sandu, am făcut un gest ca să ajut cu ce pot fracțiunea PAS. Nu că nu aș fi putut fi de ajutor mai departe, dar vârsta nu-mi permite și sănătatea”, a explicat acesta.

Potrivit lui Botgros, mandatul de deputat a fost asumat într-un moment în care considera că poate contribui, însă în prezent preferă să se retragă din activitatea parlamentară.

Anterior, la ședința Parlamentului din 12 martie, Botgros declara că nu se simte chiar în largul său în Legislativ, menționând că scena și orchestra sunt locurile unde se regăsește cu adevărat.