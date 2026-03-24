Risc de deconectări în Moldova: Statul acoperă doar 60% din energie

Republica Moldova riscă deconectări de energie electrică în orele de vârf, în contextul unei crize energetice tot mai grave.

Situația s-a agravat după ce linia electrică de 400 kV Vulcănești–Isaccea, care asigura între 60% și 70% din consumul de energie al malului drept, nu mai transportă energie, fluxurile pe această direcție fiind reduse la zero MW.

În aceste condiții, autoritățile estimează un deficit de până la 350–400 MW în orele de vârf, începând cu ziua de miercuri.

Declarațiile au fost făcute de secretarul de stat al Ministerului Energiei, Carolina Novac, în cadrul ședinței Comisiei pentru economie, buget și finanțe.

„Importăm 60% din necesarul de energie electrică. De ieri seară până acum reușim să acoperim un necesar de până la 120 MW prin cele patru linii electrice, în regim insular, de 110 kV. Sigur că aceste linii nu acoperă pe deplin necesarul nostru de consum și nici nu pot suplini integral deficitul existent.

Din 4 martie până astăzi avem instituită starea de alertă, menită să rezolve penuria de resurse petroliere și eventualele probleme în furnizarea energiei electrice în orele de seară. Pentru ziua de astăzi avem acoperit consumul de energie electrică, iar pentru mâine nu avem volumul necesar pentru a acoperi transferul net în scop comercial, care era de 315 MW. În condițiile în care linia este indisponibilă, trebuie să identificăm alte soluții și alternative.

Moldelectrica discută cu omologul ucrainean pentru a acoperi acest necesar, dar, din cauza atacurilor rusești, capacitățile de generare, transport și distribuție sunt afectate grav, chiar până la 60%. Pentru ziua de mâine riscăm să avem deconectări de energie electrică în orele de vârf de consum, între 17:00 și 22:00.

Am solicitat Centrului Național de Management al Crizelor declararea, la nivel național, pentru o perioadă de 60 de zile, a stării de urgență.

Starea de urgență poate contribui la gestionarea acestei crize energetice, prin măsuri de raționalizare a consumului de energie electrică, reducerea iluminatului public și, eventual, deconectări programate pentru anumite intervale orare”, a declarat Carolina Novac.

În prezent, sistemul energetic funcționează în regim stabil doar datorită liniilor de 110 kV operate în regim insularizat și reconectării liniei de 330 kV Bălți–Dnestrovsk. Totuși, aceste resurse sunt limitate și acoperă doar parțial consumul.

Autoritățile avertizează că situația rămâne fragilă, iar echilibrul sistemului depinde de gestionarea atentă a resurselor și de restabilirea infrastructurii afectate.

În Republica Moldova este deja instituită starea de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile.