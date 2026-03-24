Fostul deputat Vladimir Andronachi, reținut pentru 72 de ore. Acuzațiile aduse

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a fost reținut pentru 72 de ore. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.

Potrivit PCCOCS, Andronachi este bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale.

Anterior, surse citate de Pulsmedia.md anunțau că fostul parlamentar ar fi fost plasat în Izolatorul de detenție preventivă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, în urma unor acțiuni de urmărire penală desfășurate de procurori.

De menționat că, pe 2 februarie, Curtea de Apel Chișinău l-a eliberat pe Andronachi din arest, constatând că Procuratura a depus cu întârziere o moțiune de prelungire a arestării sale preventive.

Din cauza unei erori procedurale, este în curs o anchetă disciplinară împotriva procurorului.

Parchetul a impus o interdicție de călătorie lui Andronachi.

Andronachi este suspectat de spălarea a 460.000 de dolari. Andronachi a fost reținut pentru prima dată în noiembrie 2022, la intrarea în Moldova, după ce a fost expulzat din Ucraina. Anterior, el a fost implicat într-o serie de cazuri de mare anvergură, inclusiv „furtul de miliarde de dolari”, procurarea de formulare de pașaport și întreprinderea Metalferos. După arestarea sa în 2022, Andronachi a fost eliberat pe bază de garanție personală. Nu au fost pronunțate verdicte în aceste cazuri. Andronachi pledează nevinovat.