Ambasadorul RM la București, Victor Chirilă: În diasporă se află cea mai educată parte a societății noastre

„În diasporă se află și cea mai educată parte a societății noastre”. Declarația îi aparține Ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, în contetul în care a fost întrebat despre cât de activi sunt cetățenii Republicii Moldova din diaspora.

„- Cât de activi sunt cetățenii Republicii Moldova din diaspora?

– Cred că în diasporă se află și cea mai educată parte a societății noastre. Cu regret, mulți din ei și-au găsit rostul peste hotare. Și acest lucru este valabil și pentru România. De fapt, în România s-a stabilit partea intelectuală a societății noastre, care de asemenea înțelege mizele acestor alegeri, sunt bine informați despre ce se întâmplă nu doar în Republica Moldova și în România, dar în regiune și în lume și sper la fel că vor demonstra un activism civic foarte mare și de această dată”, a declarat Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă.