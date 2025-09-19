Interpol Atena cere urgent Moldovei planul de transfer pentru Plahotniuc

Procedura de extrădare a fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost deblocată de autoritățile din Grecia. Într-o scrisoare transmisă pe 18 septembrie, Interpol Atena a solicitat Poliției din Republica Moldova să prezinte „cât mai curând posibil” planul de călătorie al escortei care urmează să-l preia pe fugar și să-l aducă la Chișinău.

Reluarea procedurii vine la doar o zi după ce Ministerul Justiției din Grecia a dispus suspendarea extrădării „în vederea finalizării examinării statutului penal al lui Plahotniuc”. Decizia de suspendare, datată 17 septembrie, indica drept dată a transferului 25 septembrie, chiar dacă autoritățile moldovene subliniaseră public că era doar o dată preliminară. Procuratura Generală a Republicii Moldova a confirmat că decizia a fost revocată „în urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților elene”.

Întârzierea extrădării a fost legată de un dosar penal deschis în România, după ce la Plahotniuc au fost găsite acte de identitate românești falsificate. Ofițerii de investigație greci, la cererea autorităților române, i-au solicitat explicații scrise, însă acesta a refuzat să dea declarații.