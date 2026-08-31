Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a declarat într-un interviu pentru TASS că țările occidentale înarmează Republica Moldova și o pregătesc pentru războiul cu Rusia. „Cursul oficial al Chișinăului către o militarizare accelerată este determinat exclusiv de interesele supraveghetorilor săi occidentali, care caută cu disperare înfrângerea strategică a Rusiei și declară pregătiri pentru un conflict armat cu aceasta până în 2030”, a spus diplomatul, potrivit The Moscow Times.

El a adăugat că Occidentul folosește deja teritoriul moldovenesc pentru Forțele Armate Ucrainene, iar acest lucru „nu poate decât să provoace îngrijorare” în rândul locuitorilor locali. Potrivit lui Ozerov, aceasta implică producția de componente pentru drone, echipamente anti-drone și sisteme de război electronic, precum și instruirea operatorilor de drone. Mai mult, diplomatul a subliniat că Occidentul folosește aceeași schemă în Moldova pe care, potrivit lui, a folosit-o împotriva Ucrainei.

„Istoria demonstrează numeroase exemple de utilizare neprincipială de către Occident a sateliților săi în conflicte militare. Suntem martorii impactului tragic al acestei strategii în Ucraina, pe care elitele euro-atlantice o antrenează de ani de zile ca fiind superfluă, menită să provoace daune maxime țării noastre”, a explicat ambasadorul, menționând că țările occidentale, în opinia sa, înarmează armata moldovenească, îi consolidează infrastructura militară și trimit instructori NATO în țară.

Oleg Ozerov a acuzat, de asemenea, ONG-urile occidentale că răspândesc sentimente rusofobe și „rescriu istoria”. „Analizăm cu atenție toate aceste tendințe. Suntem deosebit de vigilenți în monitorizarea situației privind respectarea sau încălcarea drepturilor cetățenilor vorbitori de limbă rusă ai republicii”, a remarcat el.

La mijlocul lunii august, The New York Times a publicat o investigație bazată pe interviuri cu activiști care acționează la ordinele Moscovei, oficiali ai serviciilor secrete moldoveni, europeni și americani, precum și pe o analiză a mii de documente.

Potrivit ziarului, Kremlinul consideră Republica Moldova următoarea țintă după Ucraina. Ucraina, potrivit surselor NYT, se află în fruntea listei de priorități a Kremlinului, iar Republica Moldova este următoarea.

Vladimir Putin, potrivit surselor NYT, speră să preia controlul asupra sudului Ucrainei pentru a crea un coridor terestru care să lege Rusia de Republica Moldova.

Diplomația de la Chișinău nu a comentat deocamdată declarațiile.