Ziua Limbii Române, sărbătorită prin Marea Dictare Națională și alte evenimente

Republica Moldova sărbătorește luni, 31 august, Ziua Limbii Române. Denumită oficial „Limba noastră cea română” după poemul lui Alexei Mateeavici, sărbătoarea își are originile în perioada Renașterii Naționale. În 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima Mare Adunare Națională, limba română a fost proclamată limbă de stat a RSS Moldovenești și s-a revenit la grafia latină.

De la Marea Adunare Națională la votul istoric din ParlamentScriitorii generației anilor ’60–’70 au fost atunci în prima linie, devenind pilonii Mișcării de Eliberare Națională. Printre ei – Dumitru Matcovschi, Leonida Lari, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, care au avut un rol esențial în afirmarea identității naționale.

Deciziile adoptate pe 31 august 1989 au reprezentat o victorie a Mișcării de Renaștere Națională și un pas important spre proclamarea Independenței Republicii Moldova. La prima Marea Adunare Națională au participat aproximativ 120 de mii de oameni veniți din întreaga republică, își amintește scriitorul Aurelian Silvestru.

„Când se întâlnesc 120 de mii de oameni în Piața Marii Adunări Naționale, veniți din toată republica, veneau oamenii pe jos ca să insiste să se voteze. Atunci s-a hotărât să se pună în discuție în Parlament. Clar că în Parlament erau diferite fracțiuni, erau mulți care luptaseră și până atunci, dar erau minoritari, trebuia să voteze toți. Atunci noi, cei care eram în piață, am înconjurat Parlamentul și nu am permis nimănui să iasă de acolo până nu se votează legea limbii cu grafie latină”, povestește Aurelian Silvestru într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Moldpres.

Scriitorul Aurelian Silvestru a fost unul dintre cei 66 de semnatari ai scrisorii din 17 septembrie 1988 adresate conducerii republicii pentru revenirea la limba română și grafie latină. Mai multe detalii despre această decizie istorică, edificarea unui sistem educațional modern și apariția primei școli private în Republica Moldova aflați din articolul publicat pe MOLDPRES luni, 31 august.

Declarația de Independență din 27 august 1991 menționează limba română ca limbă de stat.Constituția Republicii Moldova, adoptată pe 29 iulie 1994, va relua sintagma „limbă moldovenească”, la insistența unei majorități parlamentare conduse de Partidul Democrat-Agrar, provocând dispute în societate.

În 1996, președintele Mircea Snegur a propus modificarea articolului 13 din Constituție prin introducerea limbii române. Inițiativa legislativă a președintelui a fost respinsă de Parlament.

Abia în 2013, Curtea Constituțională a statuat că Declaraţia de Independenţă constituie fundamentul juridic şi politic al Constituţiei, astfel încât nicio prevedere a acesteia din urmă nu poate depăşi cadrul Declaraţiei de Independenţă. Limba română devine din nou limbă oficială în Republica Moldova.

Pe 16 martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un proiect de lege prin care elimină din legislația națională sintagmele „limba moldovenească”, „limba oficială”, „limba de stat” și „limba maternă”. În locul acestor expresii este consfințită „limba română”.

La Chișinău, programul zilei include mai multe evenimente culturale și educaționale.Începând cu ora 09:00, în Piața Marii Adunări Naționale, va avea loc Marea Dictare Națională, ajunsă la cea de-a patra ediție. Organizatorii își propun ca în acest an să participe aproximativ 3.500 de persoane: circa 2.500 în Piața Marii Adunări Naționale, iar alte aproximativ 1.000 în raioanele și municipiile țării, unde vor fi organizate evenimente similare.

La ora 11:00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc o ședință festivă dedicată Zilei Limbii Române, organizată sub auspiciile Consiliului Academic Român.Programul va continua seara, de la 19:00, pe strada pietonală Eugen Doga, unde va fi prezentat spectacolul literar-muzical „Limba română – sufletul neamului”.

În Republica Moldova, Ziua Limbii Române este marcată la 31 august începând cu anul 1990. În România, Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial din anul 2013, după adoptarea legii prin care data de 31 august a fost instituită ca zi de sărbătoare. Ucraina marchează în 2026, pentru prima dată oficial, Ziua Limbii Române. Decizia a fost luată prin Decretul nr. 235/2026, semnat de președintele Vladimir Zelenski la 12 martie.