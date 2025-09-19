Ambasadorul Victor Chirilă jignește moldovenii rămași acasă: aroganță diplomatică sau dispreț față de propriul popor?

Ultima declarație a ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a stârnit revoltă și indignare. Într-un discurs desprins parcă din manualul disprețului față de cetățenii simpli, diplomatul a sugerat că moldovenii care au rămas în țară ar fi „proști/ needucați”, lăsând să se înțeleagă că adevărata valoare a națiunii s-ar afla doar în dispora. Acesta a afirmat că ”cei mai educați moldoveni se află în diaspora”.

Afirmația este nu doar iresponsabilă, ci și profund ofensatoare, în condițiile în care milioane de oameni din Republica Moldova se zbat zilnic să-și întrețină familiile, să plătească facturi exagerate și să supraviețuiască într-un context economic și politic instabil.

Un ambasador ar trebui să fie vocea demnității și a respectului față de popor, nu să-l umilească prin declarații arogante. Mesajul transmis de Chirilă denotă o rupere totală de realitate și o mentalitate de castă superioară, care tratează oamenii rămași acasă drept cetățeni de mâna a doua.

În loc să apere interesele moldovenilor, indiferent unde s-ar afla, ambasadorul își permite să împartă populația în categorii, promovând stereotipuri jignitoare și alimentând diviziuni periculoase. O astfel de atitudine este incompatibilă cu misiunea diplomatică și ar trebui sancționată imediat de către autoritățile de la Chișinău.

În timp ce moldovenii își duc viața cu greu în țara lor, diplomații plătiți din bani publici își permit luxul de a-i eticheta cu dispreț. Întrebarea rămâne: cât de mult își mai poate permite actuala guvernare să tolereze asemenea ieșiri care pun în umbră demnitatea unei națiuni întregi?