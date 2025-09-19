Ministerul Justiției cere instanței să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei”

Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”. Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie.

„Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare în judecată, limitarea activității partidului pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității partidului pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond.

Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției despre elemente care ridică suspiciuni rezonabile față de corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican „Inima Moldovei””, se arată în comunicatul emis de Ministerul Justiției.

„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate” – este reacția Irinei Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, la hotărârea Comisiei Electorale Centrale urmare a examinării celor două demersuri depuse împotriva formațiunii.

Pe data de 17septembie, Comisia Electorală Centrală a respins sesizările depuse pe Partidul „Inima Moldovei”.