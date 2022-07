Analiză Bloomberg: Exporturile rusești de petrol scad vizibil

Exporturile rusești de petrol scad vizibil, arată o analiză Bloomberg, care apreciază că Rusia se zbate să-și vândă producția. Agenția apreciază că august va fi o lună și mai grea pentru încasările Kremlinului din vânzările de petrol, transmite Defapt.ro.

Astfel, potrivit datelor Bloomberg, în perioada cuprinsă între mijlocul lunii iunie și finalul lunii iulie, scăderea zilnică a exporturilor rusești de petrol a fost, în medie de 480.000 de barili, adică 13%. Livrările de petrol către India și China au scăzut între 15% și 40%, față de vârful de după începerea invaziei.

