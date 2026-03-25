Autoritățile au pornit o anchetă după imaginile cu educatoarea care lovește un copil

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău anunță că s-a autosesizat după apariția în spațiul public a imaginilor care ar surprinde un comportament agresiv al unui cadru didactic față de un copil într-o instituție de educație timpurie din Capitală.

Reprezentanții instituției au declarat că imaginile apărute au un puternic impact emoțional și ar surprinde un comportament inacceptabil al unui cadru didactic față de un copil.

Direcția Educație a condamnat ferm orice formă de violență, abuz sau comportament degradant față de copii, menționând că astfel de acțiuni contravin normelor etice și profesionale, legislației în vigoare și valorilor fundamentale ale sistemului educațional, precum siguranța, respectul și protecția copilului.

În acest context, autoritățile municipale au anunțat inițierea imediată a unei anchete de serviciu. Totodată, conducerea instituției vizate a fost solicitată să prezinte explicații urgente și detaliate privind circumstanțele cazului.

Potrivit Direcției, situația este examinată în colaborare cu organele competente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale care se impun.

Instituția a subliniat că siguranța și bunăstarea copiilor reprezintă o prioritate absolută și a precizat că nicio abatere de la aceste principii nu va fi tolerată.

Reprezentanții Direcției Generale Educație, Tineret și Sport au mai anunțat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsura finalizării verificărilor.

Amintim că un presupus caz de agresare a unui copil ar fi avut loc la Grădinița nr. 216 din Chișinău, situată pe bulevardul Decebal, 82/3. Un martor afirmă că a observat incidentul și a înregistrat imagini video care au fost ulterior publicate pe un canal de Telegram.

Martorul susține că ar fi observat o educatoare care ar fi manifestat un comportament agresiv față de copil. Conform descrierii, femeia ar fi lovit mai întâi cu piciorul creta copilului, după care l-ar fi lovit cu mâna.