Indemnizațiile de maternitate ar putea fi reduse: Ce schimbări pregătește Guvernul PAS

Începând cu anul 2027, regulile de calcul pentru indemnizațiile de maternitate din R. Moldova ar putea fi modificate, iar pentru o parte dintre femei sumele încasate ar putea fi semnificativ mai mici. Schimbările sunt prevăzute în proiectul reformei fiscale pentru anul 2027 și vizează în special femeile care nu au un stagiu oficial de muncă suficient.

În prezent, în cazul unui stagiu insuficient, indemnizația de maternitate este calculată la nivelul a 35% din salariul mediu pe economie. Conform noilor propuneri, aceasta ar putea fi calculată la 35% din salariul minim pe economie.

Potrivit datelor oficiale, salariul mediu lunar brut pe economie în Republica Moldova, în anul 2026, este de 15.987 de lei, în timp ce salariul minim, stabilit de la 1 ianuarie 2026, este de doar 6.300 de lei pentru un program complet de muncă de 169 de ore.

Astfel, dacă indemnizația ar fi calculată după actuala formulă, aceasta ar ajunge la aproximativ 6.090 de lei. În noul sistem propus, suma ar scădea la 2.205 lei.

În prezent, indemnizația de maternitate este acordată tuturor mamelor asigurate, indiferent dacă acestea au sau nu suficient stagiu propriu de cotizare sau dacă acest stagiu aparține soțului.

Dacă stagiul este suficient, plata se calculează în baza venitului mediu lunar obținut în ultimul an, iar în calcul este luat venitul soțului care câștigă mai mult.

O altă schimbare importantă propusă pentru 2027 vizează perioada de referință pentru calcularea venitului mediu.

Dacă acum aceasta este de un an, autoritățile propun extinderea la trei ani.

Asta înseamnă că majorarea bruscă a salariului înainte de intrarea în concediul de maternitate nu va mai putea influența semnificativ valoarea indemnizației, întrucât veniturile vor fi mediate pe o perioadă mai lungă.