Un medic din Comrat, trimis pe banca acuzaților după moartea unui pacient

Procuratura UTA Găgăuzia anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei în privința unui medic anestezist-reanimatolog de la Spitalul Raional Comrat, acuzat de încălcarea din neglijență a regulilor de acordare a asistenței medicale, faptă care ar fi dus la decesul unui pacient.

Potrivit procurorilor, cazul vizează un incident produs în data de 19 ianuarie 2025, când un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului, după ce a fost implicat într-un accident rutier.

Pacientul prezenta multiple traumatisme severe, inclusiv fracturi, hemoragii interne și alte leziuni care îi puneau viața în pericol.

Conform acuzației, medicul anestezist-reanimatolog ar fi apreciat insuficient gravitatea stării pacientului, punând o parte din simptome pe seama intoxicației alcoolice.

Procurorii susțin că medicul nu a dispus transferarea pacientului în Secția de reanimare și terapie intensivă, nu a asigurat monitorizarea continuă și nu a inițiat la timp măsurile de diagnostic și tratament necesare.

Totodată, ancheta arată că documentația medicală ar fi fost completată necorespunzător, fără reflectarea completă a stării pacientului și a intervențiilor efectuate.

Potrivit expertizelor medico-legale, victima suferea de traumatisme severe care necesitau supraveghere intensivă, iar starea de ebrietate nu justifica diminuarea atenției medicale acordate.

Experții au concluzionat că decesul pacientului, survenit în dimineața zilei de 20 ianuarie 2025, ar fi putut fi prevenit dacă măsurile medicale obligatorii ar fi fost aplicate la timp.

Dosarul urmează să fie examinat în fond de instanța de judecată.