Anatol Moraru: Despre muțenia oficială

Am mai scris și cu altă ocazie (de altfel, nu e doar opinia mea) că guvernarea actuală are o serioasă problemă de comunicare cu propriii cetățeni. Domnul Valeriu Saharneanu zice că puterea de la Chișinău e ”taciturnă”. Într-adevăr, noi, majoritatea electoratului, nu prea cunoaștem cum și după care principii au fost luate anumite decizii importante pentru destinul comunitățiii. Asta deși, ne amintim, ni s-a promis o transparență totală în ceea ce privește actul de guvernare.

Exemple în acest sens ar fi multe de tot, dar, ca să nu contribui și eu la încălzirea globală, mă voi referi doar la un caz concret și recent. Am aflat din mass media că vineri, 14 iulie 2023, trei miniștri: Ana Revenco, Lilia Dabija și Anatolie Topală și-au dat demisia, iar la 17 iulie, alți trei le-au luat locul, numele lor fiind ținut în secret până în clipa când au pupat tricolorul din incinta președinției. Evident, primul ministru Dorin Recean nu este obligat de nici un document oficial să se consulte cu poporul despre care ministru trebuie demis și care investit. Și totuși… de ce nu ni s-a explicat cauza demisionării miniștrilor, or, de exemplu, pentru mine, care sunt în sistemul de învățământ superior din 1984, domnul Anatolie Topală era un ministru cu acte în regulă, care și-a asumat temerar teribilul execițiu al comasării instituțiilor superioare și implementarea mai multor reforme. Nu zic că domnul Dan Perciun nu ar fi un om valoros , dar, din câte știu, e departe de lumea oamenilor implicați în actul de instruire. În acest sens, poate trebuia să ni se explice rațiunea numirii anume a domniei sale la cârma unui minister de poate cea mai mare importanță. Dacă liderii PAS consideră că doar în interiorul formațiunii au rămas personaje capabile să se afirme în calitate de manageri exemplari, nu au decât s-o facă, însă povestea cu domnul Andrei Spînu, rămas nu știu de ce pe necarosabil în prima versiune a guvernului Recean și acum convocat în regim de pompieri, pare încâlcită tare…

Sunt absolut sigur că guvernarea PAS va intensifica dialogul cu cetățenii în preajma viitoarelor alegeri parlamentare, dar mă tem că va fi deja târziu.

