O altă verișoară a Maiei Sandu și-a dat demisia. Ce funcție avea

Tatiana Batin, verișoara președintei Maia Sandu și șefa cabinetului președintelui Parlamentului Igor Grosu, și-a dat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut de șefa statului, în cadrul emisiunii „În profunzime” de la ProTV.

Maia Sandu a explicat că Tatiana Batin activa de mai mult timp în partid, încă înainte ca formațiunea să ajungă în Parlament.

„A lucrat mai mult timp în partid până să ajungă partidul în Parlament. Când Igor Grosu a devenit președintele Parlamentului, ea a trecut să lucreze în cabinet, în continuare, cu el. Nici într-un caz nu i-am sugerat eu. Dimpotrivă eu mi-am exprimat niște îngrijorări că situațiile pot să fie speculate. Acum înțeleg că și ea și-a depus mandatul”, a declarat Maia Sandu.

Soțul Tatianei Batin, Constantin Batin, director al Zonei Antreprenoriatului Libere „Expo-Business-Chișinău”, se află în centrul unei investigații jurnalistice, după ce s-a descoperit că, înainte de a ajunge în fruntea întreprinderii de stat, a efectuat tranzacții comerciale cu omul de afaceri leton de origine israeliană Marks Blats, aflat sub sancțiuni internaționale pentru implicare într-o rețea care ar fi furnizat tehnologii avansate armatei Federației Ruse.

O altă verișoară a Maiei Sandu, Anastasia Taburceanu, a anunțat recent că părăsește funcția de purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, în contextul dezbaterilor publice privind modul în care a fost angajată în instituție și nivelul remunerației încasate.