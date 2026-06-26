Doru Petruți, despre discursul Maiei Sandu: Ezitant, defensiv, incomplet și nu în ultimul rând, fals

Participarea doamnei Maiei Sandu la emisiunea „În profunzime” mi s-a părut una dintre cele mai slabe și mai grave prestații ale doamnei președinte din ultimii ani — nu doar prin lucrurile spuse, ci și, poate mai ales, prin cele nespuse.

Contrastul este tot mai greu de ignorat: pe plan extern, Maia Sandu continuă să proiecteze imaginea unui lider credibil, articulat, atașat valorilor europene. Pe plan intern însă, atunci când vine vorba despre instituții, responsabilitate politică, meritocrație, funcționarea legii și asumarea eșecurilor guvernării, discursul devine ezitant, defensiv, incomplet și nu în ultimul rând, fals.

Acest contrast nu este nou. El se vede de ani buni și în percepțiile publice din studiile sociologice: diferența dintre imaginea personală a președintei și imaginea partidului său, PAS; diferența dintre promisiuni și ce fac propriu-zis “oamenii buni”, diferența dintre regulile clare, instituțiile puternice și realitatea unei guvernări care pare tot mai des închisă în nesfârșitele justificări.

De la doamna președinte m-aș fi așteptat la altceva în acest moment de criză majoră. La un discurs ferm, limpede și responsabil. La solicitări clare de anchete, de aplicare a legii și de funcționarea reală a instituțiilor. La un mesaj prin care să se înțeleagă că drumul european nu înseamnă doar geopolitică și fotografii externe, ci și ordine internă, integritate, competență și răspundere.

M-aș fi așteptat să spună răspicat că instituțiile statului nu pot fi substituite de verificările sau explicațiile unui politician, fie el Radu Marian sau oricine altcineva. M-aș fi așteptat să vorbească sincer despre filtrele PAS, despre promovările greșite, despre lipsa de meritocrație și despre responsabilitatea politică pentru oamenii aduși în funcții publice și că lucrurile trebuie corectate.

Dar, din păcate, impresia lăsată este că nimic nu mai are greutate. Că totul poate fi relativizat, explicat, amânat sau împins în zona comunicării politice.

Mai am totuși o speranță: că nu suntem luați de proști. Măcar de doamna președintă. Pentru că despre partid și despre mulți dintre reprezentanții lui, lucrurile par deja clare de mult timp.