Constantin Cuiumju (PN) critică proiectul privind înregistrarea cartelelor SIM: Este ineficient!

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, critică proiectul privind înregistrarea cartelelor SIM, pe care îl consideră ineficient. Parlamentarul susține că inițiativa autorităților lasă neclară situația celor 1,6 milioane de cartele preplătite aflate deja pe piață și nu prevede sancțiuni pentru neconformare.

Constantin Cuiumju a reproșat majorității parlamentare și Ministerului Afacerilor Interne că au ignorat un proiect similar, depus anterior de Partidul Nostru, care, potrivit lui, conținea reguli mai stricte.

Deputatul a cerut explicații privind motivele pentru care inițiativa opoziției a fost trecută pe plan secund, deși fusese înregistrată cu aproape zece zile mai devreme.

„Inițiativa Partidului Nostru conținea prevederi cu mult mai logice, mai adânci și mai concrete”, a declarat Cuiumju.

Parlamentarul a criticat termenul de conformare de 12 luni prevăzut în proiectul autorităților, dar și faptul că noile reguli s-ar aplica doar utilizatorilor noi. În opinia sa, această abordare lasă o portiță pentru menținerea anonimatului.

Cuiumju a invocat exemplul Poloniei, unde înregistrarea obligatorie a cartelelor SIM a fost introdusă în 2016, iar utilizatorii existenți au avut la dispoziție cel mult șapte luni pentru a-și înregistra cartelele. Cele neînregistrate au fost ulterior deconectate.

„Polonia a introdus înregistrarea obligatorie a SIM-urilor încă în 2016. Însă acolo termenul de înregistrare a cartelelor existente a fost de maximum 7 luni. După aceasta, cele care nu s-au înregistrat au fost deconectate”, a punctat deputatul.

Un alt aspect criticat de Constantin Cuiumju se referă la cele 1.600.000 de cartele preplătite aflate deja pe piață. Deputatul susține că proiectul nu reglementează suficient situația acestora.

„Dumneavoastră, la acești 1.600.000 de abonați pe care îi avem, deloc nu vă referiți, nu-i cunoașteți. De ce nu ați introdus aceeași idee, a înregistrării obligatorii? Spuneți că ați făcut o lege pentru lege. În afară de aceasta, explicați-mi de ce proiectul dumneavoastră nu prevede nicio sancțiune? Va fi sau nu va fi implementat acesta?”, a întrebat Constantin Cuiumju.

În replică, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a lăsat de înțeles că autoritățile sunt deschise să reducă termenul de 12 luni, dacă operatorii de telefonie mobilă au capacitatea tehnică necesară.