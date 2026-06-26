Arhitecta-șefă cu avere nejustificată de peste 500.000 de lei se judecă cu ANI

Arhitecta-șefă a raionului Hâncești, Elena Moraru, vizată anterior în 11 dosare penale pentru fapte de corupere pasivă și trafic de influență, a atacat în instanță actul emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), prin care a fost constatată o avere nejustificată de peste jumătate milion de lei. Potrivit portalului național al instanțelor de judecată, dosarul civil a fost înregistrat la Curtea de Apel la data de 25 iunie.

În luna mai 2026, ANI a constatat o avere nejustificată de peste 575.000 de lei în cazul arhitectului-șef din raionul Hâncești, Elena Moraru, și al unui membru al familiei acesteia, pentru perioada 2016–2025.

Pe 16 septembrie 2025, ANI a inițiat verificările după ce, în declarațiile de avere și interese personale ale funcționarei, au fost identificate discrepanțe.

Conform datelor din Registrul bunurilor imobile, în perioada supusă verificării, Elena Moraru și membrii familiei sale au dobândit un imobil cu suprafața de 85,4 metri pătrați, achiziționat în mai 2021 pentru suma de 521.816 lei.

De cealaltă parte, Elena Moraru a explicat că diferențele privind valoarea apartamentului din declarațiile de avere reprezintă „o eroare materială neintenționată” generată de consultarea Registrului bunurilor imobile și a unei notificări cadastrale, fără intenția de a ascunde informații. Ea a precizat că valoarea corectă a fost declarată inițial în 2021 și că achiziția imobilului a fost realizată integral din surse proprii, acumulate pe parcursul a peste 30 de ani de activitate profesională, printr-un contract achitat în două tranșe și finalizat în decembrie 2022.

Pe 5 iunie 2023, aceasta a fost reținută de ofițerii CNA într-un alt dosar de corupție aflat în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit anchetatorilor, funcționara ar fi perceput bani iliciți pentru perfectarea unor acte de recepție finală a unor imobile.

Conform investigațiilor, începând cu 2022, arhitectul-șef al raionului Hâncești ar fi eliberat ilegal acte pentru cel puțin 12 imobile, în mare parte locuințe private, solicitând bani de la proprietari pentru fiecare caz.

Pe 19 august 2025, arhitectul-șef al raionului Hâncești, Elena Moraru, a fost bănuită că ar fi luat mită. Funcționara ar fi pretins și primit sume cuprinse între 200 și 500 de euro de la mai mulți locuitori ai raionului, în schimbul eliberării sau urgentării actelor permisive pentru diferite lucrări de construcție.

Elena Moraru exercită funcția de arhitect-șef al raionului Hâncești din aprilie 2008. După rămânerea definitivă a actului de constatare, aceasta riscă confiscarea averii, interdicția de a exercita anumite funcții pe o perioadă de trei ani, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de legislația privind declararea averii și intereselor personale.