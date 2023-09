Anatol Țăranu: Problema transnistreană nu are soluții

Conflictul transnistrean și potențialele rezolvări ale acestuia sunt discutate deja de mai mult de trei decenii. În ciuda acestui fapt, soluțiile tot la nivel de discuții au rămas, însă s-au intensificat odată cu debutul amplului război din Ucraina de către Federația Rusă.

Analistul politic Anatol Țăranu a declarat în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, că Republica Moldova ar trebui să fie mai insistentă în căutarea unei soluții într-o situație atât de complicată și să nu aștepte rezolvarea conflictului cu Tiraspolul la pachet cu încheierea războiului ruso-ucrainean, transmite Știri.md cu referire la Jurnal.md.

Vestea cea mai puțin îmbucurătoare este, totuși, că acest conflict, înghețat de 30 de ani, nu are soluții. Or, Țăranu consideră că Republica Moldova, care are încă restanțe la capitolul economic și al deciziilor politice, nu are șanse să soluționeze un conflict cum este cel transnistrean.

„Problema transnistreană nu are soluții. Un stat care nu știe ce-i cu dânsul nu poate să soluționeze un conflict secesionist. Noi suntem acum în așteptarea finalizării războiului din Ucraina în speranța că finalul acestuia o să ne aducă o soluție magică. Dar dacă nu o sa ne aducă?”, se întreabă Anatol Țăranu.

Comentatorul politic nu vede în acest moment cum Ucraina poate pe front să câștige războiul, în ciuda faptului că Rusia l-a pierdut deja în plan geopolitic.

„Foarte mult s-a vorbit despre faptul că Rusia a pierdut acest război. Eu cred, din punct de vedre geopolitic, că Rusia cu adevărat a pierdut acest război, numai că din punct de vedere militar eu nu văd cum Ucraina poate să câștige acest război. Iar dacă Ucraina nu câștigă militar acest război, iar pacea va fi cumva negociată, înseamnă că se vor face anumite compromisuri pentru Federația Rusă, fiindcă altfel pacea nu poate fi încheiată”, a explicat Țăranu.

În acest context, analistul este curios în legătură cu interesul Republicii Moldova în cadrul acestor negocieri.

„Istoric pot să vă spun că interesele marilor jucători politici au fost plătite cu moneda măruntă a micilor jucători. Și dacă Republica Moldova n-o să însușească această lecție a istoriei, mă tem că o să plătească scump”, a mai adăugat comentatorul politic.

În același timp, Republica Moldova, în integrarea europeană, se cuplează cu Ucraina. Țăranu este însă de părere că, din punctul de vedere al acestei păci problematice care va fi încheiată, noi nu avem niciun interes să fim și mai departe cuplați în respectivul proces cu Ucraina. Riscurile sunt, în această situație, mult prea mari și depășesc oportunitățile.

„Noi avem nevoie de un plan individual de dezvoltare al acestui stat. Dacă vom fi din nou cuplați cu Ucraina, mă tem că vom fi iarăși piesa secundară într-un joc mare care se face. Riscurile sunt foarte mari. Situația este foarte complicată. Războiul din Ucraina a deschis oportunități, dar, în același timp, împreună cu aceste oportunități, s-au majorat și riscurile pentru Republica Moldova”, a conchis Anatol Țăranu.

