Anatol Țăranu: Susținerea din partea cetățenilor pentru PAS s-a diminuat în ultimii patru ani

Imaginile pe care și le-au conturat liderii europeni și cetățenii față de eficiența actului de guvernare și activității președintei Republicii Moldova par să fie diferite. Deși pe extern Maia Sandu și partidul majoritar din Parlament, PAS, se bucură de sprijin absolut, susținerea din partea cetățenilor s-a diminuat în ultimii patru ani.

Analistul Anatol Țăranu a explicat, în platoul emisiunii „Secretele Puterii”, că motivul principal al acestei nepotriviri ar fi realitatea economică actuală și scăderea nivelului de trai al cetățenilor, în pofida creșterii nominale a pensiilor și salariilor, în ultimii ani.

Maia Sandu, în calitate de președintă a Republicii Moldova, este deosebit de apreciată peste hotarele țării, în marile capitale europene. Datorită relațiilor amicale pe care le-a stabilit cu marii lideri ai UE, Republica Moldova beneficiază în prezent de toată susținerea în drumul său către Uniunea Europeană.

Totuși, sondajele interne arată că șefa statului nu se poate bucura de același sprijin absolut și din partea cetățenilor, la fel cum îl are deja din partea liderilor externi. Imaginile conturate pe intern și cele venite din exterior nu se suprapun în ceea ce privește susținerea pentru actuala președintă a țării și a partidului pe care l-a înființat, partid aflat astăzi la cârma țării.

„Au existat mai multe probleme la nivelul actului de guvernare. Primul lucru pe care trebuie însă să-l menționăm este că, indiscutabil, datorită guvernării PAS și datorită președintei Maia Sandu, noi avem o deschidere fenomenală față de structurile europene. Avem o relație excelentă cu instituțiile Uniunii Europene și toată lumea a văzut secvențele în care Maia Sandu este întâlnită cu aplauze în Parlamentul European. Eu cred că fiecare moldovean s-a mândrit că avem un asemenea președinte. Din păcate, această imagine din exterior nu se regăsește și în ratingul președintei pe interiorul Republicii Moldova. Dacă luăm în ansamblu sondajele din ultimele luni, vedem că percepția președintei Maia Sandu în interior și în exterior este categoric diferită”, a subliniat comentatorul politic.

Diminuarea sprijinului pe intern este cauzată, în cea mai mare parte, conform explicațiilor analistului, de o scădere a nivelului de viață al cetățenilor, în pofida creșterii nominale a salariilor și pensiilor. Datele economice ne arată cum aceste creșteri au fost practic insesizabile pentru majoritatea cetățenilor din cauza exploziei prețurilor, provocată de inflație.

Realitățile economice din ultimii patru ani pun astăzi partidul de guvernare într-o situație delicată și complicată. Știrbirea imaginii și căderea în sondaje chestionează șansele obținerii unei majorități parlamentare la scrutinul din 28 septembrie, atentând astfel la parcursul european al Republicii Moldova.

„Această imagine idilică care vine din exterior nu corespunde cu viața cotidiană a cetățenilor Republicii Moldova. În acești patru ani, economia noastră practic a stagnat. De la o cădere dramatică pe care am avut-o după anul 2022, a venit o stagnare economică. Plus la toate, a scăzut nivelul de viață al cetățenilor. Da, indiscutabil, nominal au crescut pensiile și salariile, dar concomitent a crescut și inflația care practic a nimicit toate realizările creșterii salariale și a pensiilor. Mai mult decât atât, nivelul inflației a mușcat inclusiv din acel nivel de viață care exista până la declanșarea războiului. Toate aceste lucruri nu au cum să nu se reflecte în politica care este promovată oficial. În așa fel, partidul de guvernare se confruntă cu o situație de scădere dramatică a imaginii”, a mai punctat Anatol Țăranu.