Primăria Chișinău a lansat licitația pentru viitorul Centru cultural „Eugen Doga”

Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația pentru reconstrucția și amenajarea viitorului Centru cultural „Eugen Doga”, care va funcționa în clădirea monumentului istoric de pe strada Veronica Micle, 5. Autoritățile locale precizează că în trei ani urmează să fie reabilitate toate spațiile interne, acoperișul și subsolul.

Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, a menționat că în clădire va fi amenajat un centru expozițional și un centru de creație unde vor fi organizate diferite master-classuri, lecții de muzică și evenimente dedicate compozitorului.

Lucrările vor include, de asemenea, reabilitarea fațadei și restaurarea componentelor patrimoniului istoric. Acestea vor fi realizate în trei etape, iar finalizarea este preconizată pentru anul 2028. Potrivit autorităților locale, imobilul a fost ales de maestrul Eugen Doga pentru acest proiect, iar conceptul centrului a fost elaborat în colaborare directă cu regretatul compozitor. Beneficiarul proiectului este Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a municipiului Chișinău.

Edificiul amplasat pe strada Veronica Micle, 5, din capitală, construcțiile și terenul aferent acestora, au fost transmise din proprietatea statului în gestiunea Primăriei municipiului Chișinău în anul 2023. Clădirea reprezintă un monument de arhitectură de însemnătate naţională, inclus în Registrul monumentelor ocrotite de stat.