Bălțenii au trimis ajutor umanitar în satul Greblești, grav afectat de inundații

Locuitorii din municipiul Bălți au trimis ajutor umanitar pentru oamenii din satul Greblești, raionul Strășeni, una dintre localitățile afectate puternic de ploile torențiale și inundațiile din ultimele zile.

Potrivit Primăriei Bălți, ajutorul a fost colectat și expediat într-un timp scurt, la inițiativa primarului Alexandr Petkov. Autoritățile locale s-au adresat organizațiilor obștești, organizațiilor de caritate și agenților economici din municipiu, care au răspuns prompt și au reușit să colecteze bunuri de strictă necesitate într-o singură noapte.

Primăria precizează că satul Greblești a fost grav afectat de creșterea considerabilă a debitului râului Ichel. Potrivit autorităților din Bălți, situația a fost agravată inclusiv de ruperea digurilor de protecție ale șase lacuri din raionul Ungheni.

Astăzi, către localitatea afectată au fost expediate apă, haine, lenjerie, perne, pături și produse de igienă. În perioada următoare urmează să fie trimise și electrocasnice.

La acțiunea de solidaritate au participat Filiala de Cruce Roșie Bălți, AO „Speranța Terrei”, AO „Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare”, AO „Uniunea pentru Echitate și Sănătate”, AO „Zdorovîi Gorod”, AO „ADOMED”, AO „CASMED” și Armata Salvării.

Primăria municipiului Bălți a mulțumit organizațiilor și cetățenilor care s-au implicat și au oferit sprijin persoanelor aflate în dificultate.

Totodată, locuitorii municipiului Bălți care vor să contribuie în continuare pot aduce produse de primă necesitate, precum îmbrăcăminte, lenjerie și apă, la ÎM „DRCD”, pe strada Decebal 126, astăzi, până la ora 15:00.