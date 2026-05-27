Bolojan susține unirea cu Republica Moldova: „Dacă ar depinde de votul meu, da”

Premierul demis Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat, miercuri, într-un interviu la Digi FM, că ar susține unirea cu Republica Moldova, dar cel mai importan lucru este să-i fie deschise negocierile pentru aderarea la UE.

„Dacă ar depinde de votul meu, da”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat fiind dacă ar susține unirea cu Republica Moldova.

„Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în UE. E foarte important acest lucru pentru frații noștri, pentru că dacă nu se leagă de o zonă care poate să-i tracteze economic (…), într-o zonă la limită de lumi nu e ușor să reziști”, a mai declarat Ilie Bolojan.

De ce discutăm acum despre unirea cu Moldova?

Tema unirii cu Republica Moldova s-a intensificat recent în discursul public al liderilor politici de la Chișinău și București, devenind un subiect de dezbatere publică.

Trei din patru români ar vota DA în cazul unui referendum pentru unirea României cu Republica Moldova. Datele apar într-un sondaj INSCOP publicat pe 7 mai, la o zi după ce s-au împlinit 36 de ani de la primul „Pod de Flori” de peste Prut, moment istoric în care, pentru prima oară după al Doilea Război Mondial, granița dintre cele două țări a fost deschisă.

71.9% dintre cei chestionați declară că ar vota DA, în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, în timp ce 21.4% ar vota NU, împotriva unirii. 2.1% spun că nu s-au hotărât încă, 3.2% nu ar merge la vot, iar 1.4% nu știu sau nu răspund.

Președinta Maia Sandu a declarat în mai multe rânduri în acest an că o posibilă unire cu România ar fi o posibilitate ca Republica Moldova să intre mai rapid în UE.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în 28 aprilie, întrebat despre o posibilă unire cu Republica Moldova, că „dacă va exista majoritate (în Republica Moldova) pentru acest proiect, noi suntem gata”.