Anca Dragu, de Ziua Europei: Integrarea va aduce beneficii concrete pentru R. Moldova

Cu ocazia Zilei Europei, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că integrarea europeană a R. Moldova înseamnă reforme, instituții puternice și beneficii concrete pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Potrivit Ancăi Dragu, pentru Banca Națională a Moldovei parcursul european presupune modernizarea sectorului financiar, alinierea la standardele Uniunii Europene și dezvoltarea unor servicii de plată mai sigure și mai eficiente.

Guvernatoarea BNM susține că, în ultimii ani, R. Moldova a făcut pași importanți în apropierea de spațiul financiar european, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii moderne de plăți, promovarea incluziunii financiare și intensificarea cooperării cu instituțiile europene și băncile centrale partenere.

Anca Dragu a amintit că, în urmă cu exact un an, chiar de Ziua Europei, băncile din Republica Moldova au fost acceptate în Zona Unică de Plăți în Euro – SEPA.

Potrivit acesteia, integrarea în sistemul SEPA a generat deja efecte concrete pentru cetățeni, companii și diasporă.

„Peste 70% din volumul tranzacțiilor transfrontaliere în euro este procesat prin SEPA, iar costurile transferurilor au scăzut cu peste 90%, până la o medie de 1,26 euro per transfer”, a declarat guvernatoarea BNM.

Anca Dragu a subliniat că Ziua Europei reprezintă și un moment de reafirmare a valorilor democratice, a păcii, libertății și solidarității.

„Republica Moldova aparține familiei europene prin istorie, cultură și aspirații. La mulți ani, Europa! La mulți ani, Republica Moldova europeană!”, a menționat șefa Băncii Naționale.

În Republica Moldova, data de 9 Mai are o semnificație dublă: comemorarea victoriei asupra fascismului și nazismului, dar și celebrarea Zilei Europei, marcată anual în memoria Declarației Schuman, considerată actul fondator al construcției europene.

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a declarat, după depunerile de flori la Complexul Memorial „Eternitate”, că astăzi „Moldova comemorează oamenii care și-au pierdut viața în cel de-Al Doilea Război Mondial, oameni care au luptat pentru a readuce pacea pe continent. Iar Uniunea Europeană reprezintă cel mai puternic proiect de pace”.