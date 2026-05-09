Maia Sandu, de 9 Mai: Comemorăm victimele războiului și celebrăm pacea

„Moldova comemorează oamenii care și-au pierdut viața în cel de-Al Doilea Război Mondial, oameni care au luptat pentru a readuce pacea pe continent. Iar Uniunea Europeană reprezintă cel mai puternic proiect de pace.” Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după depunerile de flori la Complexul Memorial „Eternitate”.

Șefa statului a declarat că această zi este dedicată memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru restabilirea păcii în Europa.

„Astăzi comemorăm oamenii care și-au pierdut viața în cel de-Al Doilea Război Mondial, oameni care au luptat pentru a readuce pacea pe continent”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a subliniat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a schimbat profund percepția asupra valorii păcii și securității în regiune.

„Din 2022, de când Rusia a atacat Ucraina, înțelegem cu toții mult mai profund semnificația păcii și apreciem, mai mult decât oricând, necesitatea de a o păstra”, a afirmat șefa statului.

Maia Sandu a mulțumit poporului ucrainean pentru rezistența în fața agresiunii ruse și a remarcat rolul acestuia în menținerea securității regionale.

„Suntem recunoscători poporului ucrainean, care rezistă agresiunii ruse. Datorită curajului ucrainenilor, moldovenii pot trăi astăzi în pace. Ne dorim ca pacea să revină și în Ucraina, iar stabilitatea să fie restabilită pe întreg continentul european și, desigur, în întreaga lume”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a evidențiat importanța integrării europene pentru viitorul Republicii Moldova, descriind Uniunea Europeană drept un garant al păcii și stabilității.

„Uniunea Europeană reprezintă cel mai puternic proiect de pace de pe continentul nostru. De aceea, vom continua să muncim pentru realizarea acestui obiectiv strategic al Republicii Moldova, astfel încât pacea și securitatea să fie asigurate pentru mulți ani înainte, atât în țara noastră, cât și în Europa”, a declarat președinta.

În contextul riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina, Maia Sandu a accentuat necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

„Atât timp cât Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei, riscurile rămân prezente și pentru Republica Moldova. Tocmai de aceea trebuie să apreciem și mai mult curajul ucrainenilor, care contribuie direct la securitatea regiunii noastre”, a afirmat ea.

Totodată, președinta a reiterat că statul are obligația de a investi în siguranța cetățenilor și în consolidarea sistemului de apărare.

„Responsabilitatea principală a statului față de cetățeni este siguranța acestora. Vom continua să investim și să colaborăm cu partenerii internaționali pentru a crește nivelul de securitate, astfel încât fiecare cetățean să știe că viața sa și a familiei sale sunt protejate”, a punctat Maia Sandu.

În Republica Moldova, data de 9 Mai are o semnificație dublă: comemorarea victoriei asupra fascismului și nazismului, dar și celebrarea Zilei Europei, marcată anual în memoria Declarației Schuman, considerată actul fondator al construcției europene.